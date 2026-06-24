Un incendio del monte Oiz genera una gran columna de humo visible desde Durango y Galdakao
Un incendio forestal se ha declarado en el monte Oiz, en el término municipal de Muxika, en Bizkaia, según ha informado la Ertzaintza. El fuego se produce en un contexto de altas temperaturas, lo que complica las labores de extinción y aumenta el riesgo de propagación en la zona.
Por el momento, no se conoce el alcance del incendio ni la superficie afectada, aunque las autoridades trabajan ya en su evaluación.
Un helicóptero está sobrevolando el área para valorar la localización exacta del fuego y su evolución, mientras los equipos de emergencia se despliegan en tierra para intentar controlar las llamas.
La columna de humo es bastante visible desde la autopista, especialmente en zonas de Durango y Galdakao, lo que ha alertado a numerosos conductores que circulaban por la zona.
El incendio afecta a la zona del Monte Oiz, una área de especial valor natural, aunque por ahora no se han comunicado afecciones a núcleos habitados ni a infraestructuras.
Los servicios de emergencia continúan trabajando sobre el terreno y se espera que en las próximas horas se concrete la evolución del incendio y su posible impacto.
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