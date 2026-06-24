El incendio entre Zalduondo y Galarreta se reactiva y obliga a reforzar el operativo de extinción

El incendio forestal que afecta desde este lunes a los montes situados entre Galarreta y Zalduondo (Álava) se ha reactivado durante la madrugada, según ha confirmado la Ertzaintza. Ante esta situación, se están reforzando las dotaciones que participan en las labores de extinción.

Actualmente permanecen movilizados al completo los parques de bomberos de Agurain y de Iruña de Oca, que trabajan para contener las llamas y evitar su propagación.

El fuego afecta a una zona no-habitada de monte ubicada en el entorno del parque natural de Aizkorri. Aunque el incendio no presenta una gran extensión, su localización en un área de difícil acceso está complicando las tareas de extinción.

Durante la jornada del martes también participaron en el operativo tres helicópteros y dos aviones del Ministerio de Transición Ecológica, que realizaron descargas de agua hasta la caída del sol para apoyar a los equipos que trabajaban sobre el terreno.

Los servicios de emergencia continúan actuando en la zona y mantienen un seguimiento constante de la evolución del incendio.

La zona del fuego es la misma en la que este fin de semana hubo un "pequeño conato de incendio" tras la caída de un rayo que obligó a los bomberos a intervenir.