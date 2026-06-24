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Hallan el cadáver de un hombre en la ría, a la altura de Sestao

El cuerpo sin vida ha sido localizado a primera hora de este miércoles en la desembocadura del río Galindo. La Ertzaintza ha abierto una investigación para identificar a la víctima y esclarecer las causas de la muerte.
Euskaraz irakurri: Gizon baten gorpua aurkitu dute itsasadarrean, Sestao parean
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Agencias | EITB

Última actualización

El cadáver de un hombre ha aparecido este miércoles por la mañana en aguas de la ría, a la altura de Sestao (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad.

El aviso se ha recibido sobre las 06:25 horas, cuando se ha alertado de la presencia de un cuerpo en la zona de marismas situada en la desembocadura del río Galindo, en Sestao. El cadáver se encontraba en un área de lodos y piedras.

Los bomberos han procedido a recuperar el cuerpo sin vida del varón, de mediana edad.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para identificar a la víctima y determinar las circunstancias y las causas del fallecimiento. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad del hombre ni sobre las hipótesis que manejan los investigadores.

Sestao Sociedad

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