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Bilbok badu kartela Aste Nagusirako: "Besarkada urdin bat Bilborentzat"

Juan Manuel Martinez Rodriguezen obra abuztuaren 22tik 30era ospatuko den Bilboko Aste Nagusiaren irudi ofiziala izango da.

BILBAO, 24/06/2026.- El Ayuntamiento de Bilbao ha presentado este miércoles el cartel ganador que anunciará Aste Nagusia 2026, obra del bilbaíno Juan Manuel Martínez (3d), en un acto en el que ha participado la concejala de Fiestas de la capital vizcaína, Itziar Urtasun (c). EFE/ Miguel Toña
Argazkia: EFE
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EITB

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Juan Manuel Martinez Rodriguezek diseinatutako "Besarkada urdin bat Bilborentzat" proposamena aukeratu dute 2026ko Aste Nagusia iragartzeko kartel gisa. Abuztuaren 22tik 30era bitartean izango diren Bilboko jaien irudi ofiziala izango da obra.

Bilboko Udalak aurtengo Aste Nagusia irudikatuko duen kartela aukeratzeko antolatu duen lehiaketaren irabazlea izan da. Hiriaren nortasunari eta jai-izaerari egiten dion erreferentziagatik nabarmendu da proposamena.

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