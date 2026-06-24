Los Sanfermines 2026 contarán con 516 actos, con mayor protagonismo de la infancia y los barrios

Las fiestas de San Fermín 2026 contarán en su programa oficial con 516 actos, que incluyen música para todos los gustos, fuegos artificiales, actividades deportivas, teatro, vísperas y procesión, desde el chupinazo hasta el Pobre de Mí. En los Sanfermines de este año ganarán protagonismo la infancia, con nuevos actos como el Txupinazo Txiki, y los barrios, más allá del Casco Antiguo y el Ensanche, con más actividades programadas.

Los detalles del programa oficial de las fiestas, que tienen este año un presupuesto de 1,7 millones de euros, han sido presentados este miércoles en rueda de prensa por la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, y el director del área, Íñigo Gómez Eguíluz.

El diseño del programa oficial, que lleva en su portada el cartel "La cuadrilla" diseñado por la artista pamplonesa Marta Garatea hace un guiño al escritor norteamericano Ernest Hemingway, autor del libro 'Fiesta', y pone en valor muchos 'momenticos'. Se han editado 7200 ejemplares, en castellano, euskera, inglés y francés, que se podrán adquirir de manera gratuita en la Oficina de Turismo, la Tómbola y otros espacios de la fiesta.

Beloki ha destacado que se ha organizado una programación "diversa y equilibrada, capaz de combinar tradición y modernidad, cultura popular, grandes escenarios y actividades de proximidad". Una programación que "busca que cada persona encuentre su forma de vivir San Fermín y que la ciudad entera se convierta en un espacio compartido, de encuentro y de celebración". Así, se ha buscado construir unos Sanfermines "mas cercanos, participativos, inclusivos y más presentes en todos los rincones de Pamplona".



Novedades principales

Una de las mayores novedades de los Sanfermines 2026 será que la fiesta se extenderá a los barrios, más allá del Caso Antiguo y el Ensanche, con objetivo, según Beloki de que "todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de espacios festivos cerca de sus hogares". Así, habrá actuaciones musicales en Txantrea, Ermitagaña-Mendebaldea, Etxabakoitz, Azpilagaña, Iturrama y San Juan del 8 al 13 de julio; y también entre esos mismos días, la actividad infantil Birjolastu-Juego Rejuego se extenderá a Mendillorri, Buztintxuri, Ermitagaña-Mendebaldea, Lezkairu, Txantrea y San Jorge, manteniéndose también su espacio tradicional en la Taconera.

Por otra parte, Beloki ha explicado que este año habrá cambios en las fechas de dos actos ya asentados. En concreto, la feria del ganado, que tradicionalmente se celebra el día 7, se trasladará al día 11. Asimismo, la “Mazedonia-Kalejira de las Culturas” se realizará el domingo 12, en lugar del día 14, como venía siendo habitual.

Programación infantil

Este año por primera vez los niños y niñas tendrán su propio txupinazo, el Txupinazo Txiki. Será el 10 de julio, coincidiendo con el Día Infantil.

La programación infantil aglutinará también este año la zona Birjolastu-JuegoRejuego, en la Taconera, la zona de juegos 'Menudas fiestas', con hinchables y juegos variados. Además, la Media Luna y el Molino de Caparroso acogerán Kirolari - Sportkids, un espacio para disfrutar e iniciarse en nuevos deportes, para niños, niñas y adolescentes entre los 8 y los 14 años, aproximadamente.

También se volverán a celebrar pasacalles en el entorno de Carlos III y títeres en el exterior del Monumento a los Caídos. La propuesta infantil se completa con las salidas de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, el toro de fuego, todos los días del 6 al 14 y el encierro txiki del 8 al 12 de julio, en la cuesta de Santo Domingo, a las 11:30 horas.

Que no falte la música

La música será uno de los ejes vertebrales de la programación de Sanfermines: un total de 58 conciertos y 23 verbenas, además de numerosos bailables, danzas, dianas y música de calles.

Las obras en el paseo de Sarasate han supuesto la reorganización de distintos eventos musicales que se venían celebrando en él. Así, la plaza de San José acogerá el ciclo ‘Suena la Jota’, las actuaciones de bertsolaris y el Alarde de Txistularis, así como el concierto de despedida “Abestu gure Queen”, de la mano del Coro de Adultos de Paz de Ziganda y Javier Erro.

Además de estos cambios, se ha creado un espacio nuevo: Civivox Pompelo, que acogerá un programa de espectáculos musicales del 8 al 11 de julio.

Cómo no, la Plaza del Castillo será uno de los epicentros de la fiesta, con conciertos de grupos de la talla de Boney M, Ojete Calor, La Txama o Shinova, entre muchos otros.

Además, como novedad, este año se ha programado un concierto extra el día 14 en esta Plaza del Castillo. Será a las 22:00 horas, justo antes del Pobre de Mí y correrá a cargo de Etzakit.

Refugio de los Sentidos

Para aquellas personas que deseen disfrutar de unos Sanfermines tranquilos, el Ayuntamiento de Pamplona ha vuelto a organizar el Refugio de los Sentidos, en Civivox Condestable, un espacio "tranquilo, inclusivo y convivencial especialmente diseñado para personas que busquen de unas fiestas con baja intensidad sonora y de un ambiente pausado". El refugio, accesible a personas con discapacidad, estará abierto del 8 a 14 de julio, de 12 a 14 horas y de 17:30 a 20:30 horas.