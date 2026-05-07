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'La cuadrilla', cartel ganador que anunciará los sanfermines de 2026

La obra, de la artista pamplonesa Marta Garatea, mezcla momentos y personajes de la fiesta, con un uso del color cálido y enérgico. El cartel ha sido elegido por votación popular en una edición en la que se ha registrado la mayor participación, con más de 10 000 votos.
'La cuadrilla', cartel ganador que anunciará los sanfermines de 2026
'La cuadrilla', cartel anunciador de los sanfermines de 2026, y su autora, Marta Garatea. Foto: Pamplona.eus
Euskaraz irakurri: 'Kuadrilla', 2026ko sanferminak iragarriko dituen kartel irabazlea
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EITB

Última actualización

El cartel titulado 'La cuadrilla', de la artista pamplonesa Marta Garatea, una obra que mezcla muchos momentos y personajes de la fiesta, anunciará los sanfermines de 2026.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, junto con la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, ha anunciado la obra que ha sido la más apoyada por los pamploneses y pamplonesas entre las diez finalistas en una edición en la que se ha registrado la mayor participación hasta la fecha en la votación popular, con 10 712 votos.

El cartel consigue transmitir con acierto la esencia de los sanfermines, reflejando la riqueza de momentos, tradiciones y vivencias que conforman las fiestas. Destaca por su gran actividad y dinamismo, con una composición muy viva y llena de escenas que evocan el carácter colectivo y participativo. El uso del color aporta calidez y energía.

La abundancia de elementos genera un cierto horror vacui, pero al mismo tiempo contribuye a esa sensación de intensidad y desenfreno propia de los sanfermines. En conjunto, es una propuesta muy expresiva y cargada de identidad local. 

San Fermín Pamplona Fiestas Sociedad

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