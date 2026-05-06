El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que los tres pacientes sospechosos de hantavirus han sido evacuados del crucero MV Hondius y se dirigen a Países Bajos, donde recibirán atención médica.



Según ha indicado Tedros en la red social 'X', la evacuación y el traslado ha contado con la coordinación de la OMS, la naviera y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos.

Por el momento, la OMS continúa trabajando con los operadores del barco para monitorear de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación, "colaborando con los países para apoyar el seguimiento médico adecuado y la evacuación cuando sea necesario", ha añadido el director general.



Asimismo, Tedros ha subrayado que se ha iniciado el monitoreo y seguimiento para los pasajeros a bordo y para aquellos que ya han desembarcado, en colaboración con los operadores del barco y las autoridades sanitarias nacionales. En este sentido, recalca que el riesgo general para la salud pública "sigue siendo bajo".



Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha informado de que uno de estos tres pasajeros, el médico del buque, que inicialmente iba a ser evacuado a las Islas Canarias, será finalmente trasladado a Países Bajos tras experimentar una mejoría en su estado de salud.