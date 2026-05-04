Dos neerlandeses muertos y un británico enfermo por un posible brote de hantavirus en crucero

Tres de los seis afectados por un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y está frente a Cabo Verde han fallecido en las últimas horas, y un tercero se encuentra en cuidados intensivos. Los fallecidos son una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán.

El Departamento de Salud sudafricano ha indicado que, "mientras el barco navegaba frente a las costas sudafricanas, algunos de los pasajeros sufrieron graves complicaciones de salud derivadas de lo que en un principio se consideraron infecciones respiratorias agudas graves".

Los fallecidos

El primer paciente era un pasajero de 70 años "que enfermó repentinamente a bordo del barco, durante la travesía desde Ushuaia (ciudad más austral de Argentina) a la isla de Santa Elena (territorio británico en el sur del Atlántico) y presentaba fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea", detalló. El hombre murió finalmente en la isla británica, donde permanecen sus restos a la espera de ser repatriados.

La segunda fallecida era su esposa, de 69 años, que "sufrió un desmayo" en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo (norte) "mientras intentaba tomar un vuelo de conexión a su país de origen, los Países Bajos". Murió tras ser trasladada a un centro médico cercano.



En cuanto al tercer paciente, se trata de un ciudadano alemán. Asimismo, un ciudadano británico de 69 años está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que “el riesgo para el público en general sigue siendo bajo”. “No hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje”, han indicado.