La EHU celebrará en San Mamés un gran acto de graduación el 12 de junio

La Universidad del País Vasco (EHU) ha organizado por primera vez un gran acto de graduación para todo el alumnado el 12 de junio en San Mamés.

Según ha informado EHU en una nota, Euskal Herriko Unibertsitatea ha organizado por primera vez un acto conjunto de fin de estudios de grado y posgrado, abierto al público en general, que pretende reunir a todo el estudiantado que finaliza una etapa en la EHU y a sus personas allegadas.

"Queremos que sea mucho más que una mera graduación. Será una gran celebración de la universidad pública, del conocimiento, de la ciencia y del aprecio y orgullo que sentimos por nuestro estudiantado", ha señalado el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxa.

La inscripción ya está abierta para el alumnado, pero deberán rellenar un formulario. Además, este viernes (18:30 horas) se ponen a la venta en la página web de la EHU las entradas para familiares y personas allegadas, a 19 euros.

Además del acto académico, habrá "música, divulgación científica, actuaciones y numerosas sorpresas, en un formato concebido como un gran espectáculo colectivo", donde todas las personas que participarán serán antiguos alumnos y alumnas de la EHU.