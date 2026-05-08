EHUk graduazio ekitaldi bateratua egingo du San Mamesen, ekainaren 12an
Lehen aldiz, Euskal Herriko Unibertsitateak graduko eta graduondoko ikasketen amaierako ekitaldi bateratua egingo du San Mamesen, ekainaren 12an.
Unibertsitate publikoak ostiral honetan zabaldutako ohar batean azaldu duenez, EHUn etapa bat amaitzen duten ikasle guztiek eta haien gertukoek ez ezik, publiko orokorrak ere parte hartu ahalko du.
Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak adierazi duenez, "graduazio hutsa baino askoz gehiago izatea nahi dugu. Unibertsitate publikoaren, ezagutzaren, zientziaren eta gure ikasleekiko sentitzen dugun estimu eta harrotasunaren ospakizun itzela izango da".
Ikasleek ez dute ordaindu beharko, baina formulario bat bete beharko dute joan ahal izateko. Gainerakoek gaur 18:30etik aurrera erosiko ahalko dituzte sarrerak EHUren webgunean, 19 euroren truke.
Ekitaldi akademikoaz gain, musika, dibulgazio zientifikoa, emanaldiak eta sorpresa ugari izango dira, ikuskizun kolektibo handi gisa pentsatutako formatu batean. Bertan parte hartuko duten pertsona guztiak EHUko ikasle ohiak izango dira, unibertsitatearekin duten talentua eta lotura erakusteko.
Maialen Mazon hiltzeagatik akusatutako gizonak biktimaren odol-orbanak zituen arropetan
Ostiral honetan egin da Arabako Probintzia Auzitegian ustezko hiltzailearen aurkako epaiketaren bosgarren saioa. Gaur auzipetuaren arroparen hainbat lagin aztertzeaz arduratu ziren Ertzaintzako bi adituk deklaratu dute. Zehazki, haren galtzetan zegoen orban bat, eta alkandoran eta zapatiletan zituen bina orban ikertu dituzte eta ondorioztatu dute, odol-orbanak zirela eta bat zetorrela odol hori Mazonen DNArekin.
Lukas Agirre hiltzeaz akusatutakoen "errugabetasun presuntzioa suntsitzeko zantzu nahikoak" ikusten ditu fiskalak
2022ko Gabonetan gertatu zen krimenaz akusatuta, hiru pertsona eseriko dira aulkian: hilketaren ustezko egilea, beharrezko laguntzailea (hiltzaileari labana eman ziona) eta krimena estali zuen neska bat. Gaur osatuta geratuko da herri epaimahaia, eta astelehenean hasiko da epaiketa bera, aurretiazko gaiak aztertuta. Fiskaltzak eta akusazio partikularrak 22 eta 25 urte arteko kartzela zigorra eskatzen dute.
Eusko Jaurlaritzak Gaixotasun Infekzioso Emergenteen Aholku Batzordea aktibatu du hantabirusak eragindako alerta hurbiletik jarraitzeko
Gontzal Tamayo Osasun sailburuordea buru duen organoak bere lehen azalpenak eman ditu MV Hondius ontziaren egoera aztertu ondoren, eta lasaitasunerako mezua helarazi nahi izan du, Euskadin arriskua oso txikia dela goraipatuz; Osakidetzak, berriz, Donostia Unibertsitate Ospitaleko Goi Mailako Isolamendu eta Tratamenduko Unitatea operatibo eta prest du edozein gorabeherari aurre egiteko.
Igorreko Udalak loteriaren saria kobratu ez dutenen arazoa konpontzea espero du, eta 109 saridunek salaketa aurkeztu dute dagoeneko
Udalak espero du egoera "lehenbailehen argitu eta konpondu ahal izatea, erantzukizunetik, gardentasunetik eta eragindako pertsona guztien eskubideen errespetutik".
10 salaketa eta 3 gazte ikerketapean Arabako 100 bat adingabek egindako ikasbidaiaren auzian
Bartzelonako Guardia Zibila ari da ikerketa zuzentzen, polizia judizial gisa, eta kasua Bartzelonako Guardiako Epaitegira bidali dute. Zenbait adingabe eta lekukori deklarazioa hartu diete jada, ikastetxe horietako ikasleak ez ziren bidaiariak ere joan zirelako itsas bidaian.
52 apaizek Juan Carlos Elizalde gotzaiaren aurka egin dute, “agintekeriaz” jokatzea leporatuta
Apaizetako baten arabera, seminarioaren “erdia kikoen esku” utzi du gotzainak. Elizaldek, bere aldetik, esan du apaiz batzuek “denbora gehiegi” dutela “inkordiatzeko”.
Albiste izango dira: Duranako ikasturte amaierako bidaia, hantabirus agerraldia gurutzaontzian eta Igorren loteriaren saria kobratu ez dutenak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Dagoeneko 107 dira Arratiko Zekorrak taldeak saldutako loteria txartelen auzian salaketa jarri duten herritarrak
Behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du Arratiko Zekorrak errugbi taldeak. 2,2 milioi euroko zuloa dago, saritutako txartel bakoitzari 9.600 euro dagozkio eta. Kaltetuak plataforma batean elkartzekotan dira.
Arratiko Zekorrak taldeak saldutako loteria txartelen auzian kaltetutakoen artean ziurgabetasuna eta haserrea da nagusi
Igorreko errugbi klubari loteria-partaidetzak erosi eta Gabonetako zozketan sarituak gertatu ostean, dagozkien diru-kopurua jaso ez duten kaltetuek haserre eta ziurgabetasun handiz bizi dute egoera. Dagoeneko salaketak jarri dituzte, eta gehienek uste dute iruzur egin dietela.