BIZKAIA
Igorreko Udalak loteriaren saria kobratu ez dutenen arazoa konpontzea espero du eta 109 saridunek salaketa aurkeztu dute dagoeneko

Udalak espero du egoera "lehenbailehen argitu eta konpondu ahal izatea, erantzukizunetik, gardentasunetik eta eragindako pertsona guztien eskubideen errespetutik".
IGORRE (BIZKAIA), 07/05/2026.- Decenas de personas que no han podido cobrar sus participaciones premiadas de la Lotería de Navidad vendida por el club de rugby de Igorre, han acudido este jueves en la localidad vizcaína a la primera reunión que tratará de buscar una solución, y han acusado a la entidad deportiva de "favoritismo" en los pagos realizados, que "no han sido limpios", y advierten, después de haber presentado ya 99 denuncias: "habrá que pelear por lo que es nuestro". EFE/ Miguel Toña
Igorren saritutako loteria-partaidetzetako bat. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Pasa den abenduaren 22an poztasuna zena haserre bihurtu da Arratiko Zekorrak errugbi taldearen loteria erosi zuten askorentzat. Lau hilabete geroago, Gabonetako Loteriaren hirugarren saria kobratu ezinik jarraitzen dute saridunetako askok eta klubak, bere aldetik, onartu du dezimoak baino partizipazio gehiago erosi zituela eta orain arte ez direla akatsaz onartu. 

Igorreko Udalak adierazpen instituzionala argitaratu du, loteriaren saria kobratu ez dutenentzat konponbide egokia aurkitu dadila eskatuz. 

