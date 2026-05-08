Igorreko Udalak loteriaren saria kobratu ez dutenen arazoa konpontzea espero du eta 109 saridunek salaketa aurkeztu dute dagoeneko
Pasa den abenduaren 22an poztasuna zena haserre bihurtu da Arratiko Zekorrak errugbi taldearen loteria erosi zuten askorentzat. Lau hilabete geroago, Gabonetako Loteriaren hirugarren saria kobratu ezinik jarraitzen dute saridunetako askok eta klubak, bere aldetik, onartu du dezimoak baino partizipazio gehiago erosi zituela eta orain arte ez direla akatsaz onartu.
Igorreko Udalak adierazpen instituzionala argitaratu du, loteriaren saria kobratu ez dutenentzat konponbide egokia aurkitu dadila eskatuz.
10 salaketa Duranako ikastolako ikasturte amaierako bidaian adingabeei egindako ukituengatik eta estupefazienteak emateagatik
Bartzelonako Guardia Zibila ari da ikerketa zuzentzen, polizia judizial gisa, eta kasua Bartzelonako Guardiako Epaitegira bidali dute. Une honetan, zenbait adingabe eta lekukori deklarazioa hartzen ari dira, bidaiari asko zihoazelako itsas bidaian.
52 apaizek Juan Carlos Elizalde gotzaiaren aurka egin dute, “agintekeriaz” jokatzea leporatuta
Apaizetako baten arabera, seminarioaren “erdia kikoen esku” utzi du gotzaiak. Elizaldek, bere aldetik, esan du apaiz batzuek “denbora gehiegi” dutela “inkordiatzeko”.
Gaur hasiko da Lukas Agirre hernaniar gaztearen hilketa argitzeko epaiketa
2022ko Gabonetan gertatu zen krimenaz akusatuta, hiru pertsona eseriko dira aulkian: hilketaren ustezko egilea, beharrezko laguntzailea (hiltzaileari labana eman ziona) eta krimena estali zuen neska bat. Gaur osatuko da herri-epaimahaia eta astelehenean hasiko dira deklarazioak. Fiskaltzak eta akusazioak 22 eta 25 urte arteko kartzela-zigorra eskatzen dute.
Dagoeneko 107 dira Arratiko Zekorrak taldeak saldutako loteria txartelen auzian salaketa jarri duten herritarrak
Behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du Arratiko Zekorrak errugbi taldeak. 2,2 milioi euroko zuloa dago, saritutako txartel bakoitzari 9.600 euro dagozkio eta. Kaltetuak plataforma batean elkartzekotan dira.
Arratiko Zekorrak taldeak saldutako loteria txartelen auzian kaltetutakoen artean ziurgabetasuna eta haserrea da nagusi
Igorreko errugbi klubari loteria-partaidetzak erosi eta Gabonetako zozketan sarituak gertatu ostean, dagozkien diru-kopurua jaso ez duten kaltetuek haserre eta ziurgabetasun handiz bizi dute egoera. Dagoeneko salaketak jarri dituzte, eta gehienek uste dute iruzur egin dietela.
Duranako Ikasbidea Ikastolako ikasbidaia batean hainbat neskari edalontzietara droga bota zieten ikertzen ari dira
EITBk jakin ahal izan duenez, Mediterraneoan barrena gurutzaontzi batean bidaiatu zuten gazteek, eta barkutik bertatik gazteek familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak. Uste dute hainbat neskei edarira substantziaren bat bota zietela.
Guardia Zibilak berretsi du Maialen Mazonen arrisku egoera "muturrekoa" zela
Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren laugarren egunean, ustezko hiltzailearen amak deklaratu du. Adierazi du semea "egoera normalean" ez dela halakorik egiteko gauza.
"Kuadrilla" kartelak iragarriko ditu 2026ko sanferminak
Marta Garatea artista iruindarraren artelanak festako uneak eta pertsonaiak uztartzen ditu, kolore bero eta bizien bidez. Kartela herri-bozketaren bidez aukeratu dute, eta inoizko parte-hartzerik handiena izan da: 10.000 boto baino gehiago jaso ditu.