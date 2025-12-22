Gabonetako loteria
Igorreko errugbi taldeak 14 milioi banatu ditu hirugarren sariarekin (90693)

90693 tercer premio Lotería Navidad 2025 Igorre
18:00 - 20:00

Hirugarren saria ospatzen, Igorreko administrazioan

EITB

Azken eguneratzea

Hirugarren saria (90.693) oso txoko askotan banatu da. Zenbakia toki askotan saldu da. Igorren, adibidez, 14 milioi euro baino gehiago utzi ditu. Arratiko Zekorrak errugbi taldeak eskuratu zituen saritutako hirugarren zenbaki horretako serie guztiak.

Loteria Gabonetako Loteria Igorre Bizkaia Gizartea

