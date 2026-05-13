Fiskaltzak dio Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak "nahita" hil zuela emakumea eta egoeraz "jakitun" zegoela, eta uste du sufri zezan jardun zuela
Arabako Lurralde Auzitegian, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren azken saioan aldeak ondorioak aurkezten ari dira. Fiskaltzak eta akusazioek akusatuarentzat 45 urteko espetxe-zigorra eskatzen dute, hilketagatik, bi abortu delitugatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik; izan ere, argi dute Maialeni hiltzeko helburuz eman zizkiola 13 labankada hiltzaileak, eta une oro zela egiten zuenaz kontziente.
Azken txostenean, Fiskaltzak, halaber, azpimarratu du akusatuak delitua egin zuela ez zuelako onartu biktimak banatzea erabaki zuela, eta hura bere jabetzakoa zela uste zuelako.
Zentzu horretan, defendatu du hilketa izan zela eta ez homizidioa, akusatuak biktimari independentziaz bizi zedin eragotzi ziola iritzita.
Era berean, Ministerio Publikoak uste du ustezko hiltzaileak ez zuela haren jarduna bultzatu edo eragotzi zuen buru nahasmendurik, krimena egin eta ondorengo orduetan nola jardun zuen ikusita; izan ere, frogak ezkutatu zituen eta ihes egiten saiatu zen, eta nortasun faltsua erabili zuen.
Babes neurrietan akatsa
Gainera, fiskalak “Maialen Mazonen babes polizialean izandako akats handia” deitoratu du, eta adierazi du hori kasuaren amaieran zein urruntze-aginduen urraketen aurrean emandako erantzunean islatzen dela.
Defentsak hasierako eskaria mantendu eta gizona absolbitu dezatela eskatu du, argudiatuta gertakariak izan ziren unean errealitatetik "deskonektaturik" eta "disoziatuta" zegoela.
Alde guztiek hitz egin ondoren, herri-epaimahaiaren esku geldituko da epaia.
