Fiskaltzak dio Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak "nahita" hil zuela emakumea eta egoeraz "jakitun" zegoela, eta uste du sufri zezan jardun zuela

Arabako Lurralde Auzitegian, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan aldeak ondorioak aurkezten ari dira gaur. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko zigorrak eskatzen dituzte, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik; izan ere, argi dute Maialeni hiltzeko helburuz eman zizkiola 13 labankada, eta une oro zela egiten zuenaz kontziente.

VITORIA, 13/05/2026.- El marido de Maialen Mazón (d), la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos cuando fue asesinada en mayo de 2023, junto a su abogado, este miércoles durante la presentación de los informes finales de las partes en el juicio en la Audiencia de Álava. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
EFEren argazkia, Maialen Mazonen senarraren aurkako epaiketaren azken saiokoa. 2023an neska gaztea hiltzea leporatu zioten.
Arabako Lurralde Auzitegian, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren azken saioan aldeak ondorioak aurkezten ari dira. Fiskaltzak eta akusazioek akusatuarentzat 45 urteko espetxe-zigorra eskatzen dute, hilketagatik, bi abortu delitugatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik; izan ere, argi dute Maialeni hiltzeko helburuz eman zizkiola 13 labankada hiltzaileak, eta une oro zela egiten zuenaz kontziente.

Azken txostenean, Fiskaltzak, halaber, azpimarratu du akusatuak delitua egin zuela ez zuelako onartu biktimak banatzea erabaki zuela, eta hura bere jabetzakoa zela uste zuelako. 

Zentzu horretan, defendatu du hilketa izan zela eta ez homizidioa, akusatuak biktimari independentziaz bizi zedin eragotzi ziola iritzita.

Era berean, Ministerio Publikoak uste du ustezko hiltzaileak ez zuela haren jarduna bultzatu edo eragotzi zuen buru nahasmendurik, krimena egin eta ondorengo orduetan nola jardun zuen ikusita; izan ere, frogak ezkutatu zituen eta ihes egiten saiatu zen, eta nortasun faltsua erabili zuen.

Babes neurrietan akatsa

Gainera, fiskalak “Maialen Mazonen babes polizialean izandako akats handia” deitoratu du, eta adierazi du hori kasuaren amaieran zein urruntze-aginduen urraketen aurrean emandako erantzunean islatzen dela.

Defentsak hasierako eskaria mantendu eta gizona absolbitu dezatela eskatu du, argudiatuta gertakariak izan ziren unean errealitatetik "deskonektaturik" eta "disoziatuta" zegoela. 

Alde guztiek hitz egin ondoren, herri-epaimahaiaren esku geldituko da epaia.

