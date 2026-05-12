100.000 € gorde dira indarkeria matxistaren biktimen seme-alaben laguntzetarako Euskadin
2025ean emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz hildako emakumeen 8 seme-alaba lagundu dira. Laguntza ama hiltzen den unean adingabeak diren seme-alabei zuzenduta dago, eta 21 urte bete arte eska daiteke.
Eusko Jaurlaritzaren Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailak 100.000 euroko partida bat gorde du indarkeria matxistaren ondorioz hildako emakumeen seme-alaben laguntzetarako. 2025ean zortzi haur eta gaztek jaso zuten laguntza.
Laguntzak EAEn bizi diren seme-alaba guztiei zuzenduta daude, 2003ko urtarrilaren 1etik aurrera genero-indarkeriaren esparruan hildakoen emakumeen haurrei.
Onuradunek 18 urtetik beherakoak izan behar dute ama hiltzen denean, eta laguntza eskatzean 21 urte bete gabe izatea ezinbestekoa da.
2003ko urtarrilaren 1a hartu da erreferentziatzat, une horretatik aurrera hasi baitziren zenbatzen genero-indarkeriaren biktimak.
Seme-alaba horiek urtero jasotzen duten laguntza ekonomikoa da, 18 urte bete arte. Kasu batzuetan, laguntza 25 urte bete arte luzatuko da: adibidez, ikasketa akademiko arautuak egiten ari direnean edo mendetasuna duten seme-alaba umezurtzak direnean edo adingabeak direnean % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna aitortuta dutenean.
2025eko ekitaldian emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz hildako seme-alaba umezurtzentzako laguntza ekonomikoa 421.200 eurokoa izan zen. Zehazki, 66.080 euro gastatu dira (% 15,69). Beraz, 2026rako kopurua egokitu, eta 100.000 eurotan finkatu da.
Urtero ezartzen den aurrekontu-zuzkidura dagoeneko eman diren eta hurrengo ekitaldietan ordainduko diren laguntzen arabera kalkulatzen da.
