Reservados 100 000 € para ayudas a los huérfanos de víctimas mortales de violencia machista de Euskadi

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha reservado una partida de 100 000 euros destinada a las ayudas para los huérfanos de víctimas mortales por violencia machista, que en 2025 llegaron a ocho niños y jóvenes.

Las ayudas se dirigen a todos las hijos residentes en la CAV cuyas madres hayan sido asesinadas en casos enmarcados en la violencia de género desde el 1 de enero 2003.

Los beneficiarios deben ser menores de 18 años en el momento del fallecimiento de la madre y no haber cumplido 21 cuando piden la ayuda.

Se ha tomado como referencia el 1 de enero de 2003 por ser el momento a partir del cual se comenzaron a contabilizar las víctimas de la violencia de género.

La ayuda económica se percibe anualmente hasta los 18 años y en algunos casos hasta los 25 si el beneficiario cursa estudios académicos reglados o si tiene dependencia o discapacidad igual o superior al 33 % reconocidas en el momento de su minoría de edad.

La cuantía presupuestaria de 2025 ascendió a un total de 421 200 euros, de los que se gastaron 66 080 euros (el 15,69 % del total), por lo que para 2026 se ha ajustado la cantidad y se ha fijado en 100 000 euros.

La dotación presupuestaria que se establece cada año se calcula en función de las ayudas ya concedidas y que se van a abonar en ejercicios posteriores.