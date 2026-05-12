Reservados 100 000 € para ayudas a los huérfanos de víctimas mortales de violencia machista de Euskadi
Las ayudas se dirigen a todos los hijos residentes en la CAV cuyas madres hayan sido asesinadas en casos enmarcados en la violencia de género desde el 1 de enero 2003. La ayuda económica, que suele ser anual, llegó el 2025 a ocho niños y jóvenes.
El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha reservado una partida de 100 000 euros destinada a las ayudas para los huérfanos de víctimas mortales por violencia machista, que en 2025 llegaron a ocho niños y jóvenes.
Las ayudas se dirigen a todos las hijos residentes en la CAV cuyas madres hayan sido asesinadas en casos enmarcados en la violencia de género desde el 1 de enero 2003.
Los beneficiarios deben ser menores de 18 años en el momento del fallecimiento de la madre y no haber cumplido 21 cuando piden la ayuda.
Se ha tomado como referencia el 1 de enero de 2003 por ser el momento a partir del cual se comenzaron a contabilizar las víctimas de la violencia de género.
La ayuda económica se percibe anualmente hasta los 18 años y en algunos casos hasta los 25 si el beneficiario cursa estudios académicos reglados o si tiene dependencia o discapacidad igual o superior al 33 % reconocidas en el momento de su minoría de edad.
La cuantía presupuestaria de 2025 ascendió a un total de 421 200 euros, de los que se gastaron 66 080 euros (el 15,69 % del total), por lo que para 2026 se ha ajustado la cantidad y se ha fijado en 100 000 euros.
La dotación presupuestaria que se establece cada año se calcula en función de las ayudas ya concedidas y que se van a abonar en ejercicios posteriores.
Te puede interesar
Insausti deja en el aire la candidatura de San Sebastián al Mundial 2030: “Hay que analizar sus consecuencias”
El alcalde defiende estudiar con “prudencia y rigor” el impacto económico, logístico y social del evento, mientras el PSE-EE reclama un apoyo más firme a la propuesta donostiarra.
El acusado del asesinato de su mujer embarazada, Maialen Mazón, se acoge a su derecho a no declarar en el juicio
En el escrito de conclusiones, las acusaciones han mantenido su petición de 45 años de prisión para el acusado por el asesinato de la joven alavesa, mientras que la defensa ha reiterado su solicitud de libre absolución.
Estas son las medidas urgentes que buscan responder a la emergencia residencial en Euskadi
El decreto aprobado por el Gobierno Vasco busca adaptar las políticas públicas en materia de vivienda a la nueva realidad del mercado, ampliando las coberturas y ayudas, flexibilizando los instrumentos y respondiendo de forma "más rápida y eficaz" a quienes actualmente tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada. Además, el Gobierno Vasco prevé medidas para ampliar el parque inmobiliario destinado a vivienda protegida y alquiler público.
Isabel Aaiun, Boney M, Ojete Calor y Shinova ofrecerán conciertos en los Sanfermines 2026
El Ayuntamiento de la capital navarra ha dado a conocer a algunos de los artistas que ofrecerán conciertos durante los sanfermines de este año.
Ingresa en prisión el detenido por agredir sexualmente a una joven en una residencia de estudiantes de Arrasate
La agresión sexual tuvo lugar en febrero, aunque la víctima presentó la denuncia el pasado viernes. La Universidad de Mondragón ha expresado su "más firme rechazo y condena" por los hechos, y este mediodía se han llevado a cabo concentraciones en todos sus campus y centros.
Insausti defiende la vivienda tasada como "solución para la clase media"
El alcalde de Donostia opina que la vivienda tasada es la solución para que la clase media pueda acceder a una vivienda en San Sebastián, porque, en sus palabras, "está por encima de los baremos para acceder a una vivienda protegida pero por debajo de los precios del mercado libre".
Recuperada la normalidad en la Bi-30 tras un accidente múltiple que ha provocado retenciones kilométricas en la Avanzada y en el Txorierri
Varios vehículos han colisionado en el punto kilométrico 10 de la carretera Bi-30, en sentido Barakaldo. Tres personas han tenido que ser atendidas.
El Gobierno Vasco quiere acabar con el fraude en la compraventa de VPO
El consejero Denis Itxaso asegura que cada vez está más extendido el fraude en la venta de VPO. Según ha explicado hay propietarios que exigen una plusvalía al comprador "por la venta de muebles en B". Defiende que las VPO se crearon para luchar contra la especulación e informa de que se van a luchar contra estas prácticas fraudulentas.
Detenido un hombre de 40 años por agredir a su pareja y al responsable de un bar de Vitoria-Gasteiz
Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la noche, en un establecimiento hostelero de la Avenida de los Huetos.