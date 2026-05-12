Estas son las medidas urgentes que buscan responder a la emergencia residencial en Euskadi
El decreto aprobado por el Gobierno Vasco busca adaptar las políticas públicas en materia de vivienda a la nueva realidad del mercado, ampliando las coberturas y ayudas, flexibilizando los instrumentos y respondiendo de forma "más rápida y eficaz" a quienes actualmente tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada. Además, el Gobierno Vasco prevé medidas para ampliar el parque inmobiliario destinado a vivienda protegida y alquiler público.
Desde hoy está en vigor el Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda aprobado por el Gobierno Vasco, cuyo obejtivo principal es dar respuesta a la crisis habitacional derivada del aumento de la demanda de vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco en los últimos años, y garantizar a la ciudadanía el derecho a acceder a una vivienda, sea en alquiler o en propiedad.
Así, se pretende ampliar el parque de vivienda pública, construyendo para ello nuevas viviendas públicas, pero también movilizando las viviendas vacías a un alquiler asequible.
Entre otras medidas, se han reforzado programas como Bizigune o Alokaplus, con el objetivo de estabilizar los precios de alquiler en niveles razonables y dar garantías básicas tanto a las personas inquilinas como a los propietarios que ponen su vivienda en alquiler.
Las principales medidas que incorpora el Decreto son las siguientes:
Para quienes destinen su vivienda vacía al alquiler
- La persona propietaria que alquile por debajo del 90 % del índice de referencia de alquiler puede obtener un 50 % de bonificación en el IBI de dicha vivienda y un 10 % adicional si el alquiler es para jóvenes de hasta 36 años o para familias vulnerables.
- El propietario puede deducir en el IRPF hasta el 60 % de los ingresos por alquiler cuando el precio de alquiler esté por debajo del índice de referencia. Esta deducción puede llegar al 70 % si alquila la viavienda a través de programas públicos como Bizigune.
- Además de las ventajas fiscales, Bizigune aporta al propietario una serie de ventajas, entre ellas el ingreso efectivo garantizado por la administración, la cobertura frente a impagos y daños, además de la seguridad de que la vivienda será devuelta en buen estado al finalizar el periodo de cesión. Además, incluye asesoramiento y gestión integral para el alquiler y da la posibilidad de acceder a ayudas para la mejora del edificio y reformas de acondicionamiento.
Para quienes quieran acceder a un alquiler asequible
- Se incrementa el umbral máximo de ingresos para acceder a una vivienda en alquiler como inquilino del programa Bizigune (de 21 000 €a 45 022 €), dando acceso a más población de clases medias.
- Bizigune ofrece a sus inquilinos viviendas con rentas ajustadas a sus ingresos, así como contratos estables con todas las garantías legales. Además, se le garantiza que la casa que alquilará ha superado los controles de habitabilidad y calidad.
Para las y los jóvenes que quieren emanciparse
- El Gobierno se ha comprometido a reservar el 50 % del total de las viviendas protegidas para el alquiler a jóvenes menores de 36 años. Esto significa que los jóvenes tendrán más posibilidades reales de encontrar un alquiler asequible en su propio municipio o cerca.
- Se refuerza la ayuda Gaztelagun (de hasta 300 €) que pueden recibir las personas de 18 a 35 años por el alquiler de una vivienda o habitación. Se han incrementado las rentas máximas para el alquiler subvencionable, se han incrementado los límites en el ingreso máximo anual y se han introducido nuevas modalidades (alquiler de habitaciones y subarriendo).
- Además de la vivienda protegida tradicional, se impulsarán nuevos alojamientos dotacionales en alquiler para jóvenes, sobre todo en zonas de alta demanda, para lo que se prevé, entre otras cosas, levantes sobre edificios ya construidos.
- Las y los ciudadanos de entre 18 y 39 años que quieran comprar su primera vivienda y cumplan una serie de requisitos tienen a su disposición el programa Gazteaval, que garantiza el 20 % del valor de la hipoteca que normalmente no cubren las entidades financieras.
Para familias vulnerables o con con bajos ingresos
- Se han incrementado los ingresos para el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda para poder atender a un mayor número de familias con bajos ingresos. Con el objetivo de reforzar el arraigo, se requerirá un mínimo de 3 años de empadronamiento en Euskadi.
- Se amplía la prioridad de acceso de las mujeres víctimas de violencia machista a la vivienda de protección pública y se garantiza el acceso a la adjudicación extraordinaria o directa a determinados colectivos en situación de especial vulnerabilidad.
Otras medidas para ampliar el parque de viviendas
El Gobierno Vasco quiere ampliar el parque de vivienda protegida y, para ello, tiene previstas varias vías como asignar más suelo para vivienda protegida en colaboración con los Ayuntamientos, crear reservas estratégicas de suelo, impulsar la vivienda protegida también en el ámbito rural, realizar levantes en edificios públicos para sacar nuevas viviendas, y facilitar procedimientos de conversión de locales comerciales y espacios industriales en viviendas, flexibilizando determinadas condiciones (soleamiento u orientación).
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