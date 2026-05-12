Insausti deja en el aire la candidatura de San Sebastián al Mundial 2030: “Hay que analizar sus consecuencias”

El Ayuntamiento de San Sebastián mantiene abierta la posibilidad de que la ciudad sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030, aunque el alcalde, Jon Insausti, ha insistido en que antes de adoptar una decisión definitiva es necesario analizar en profundidad las implicaciones del evento.

El regidor ha señalado que el consistorio está estudiando tanto las consecuencias “positivas” como las “negativas” que tendría albergar una cita de esta magnitud y ha defendido afrontar el debate con “seriedad, rigor y transparencia”.

Insausti ha subrayado que la ciudad tiene experiencia organizando eventos internacionales como el Festival de Cine, el Jazzaldia o la Donosti Cup, por lo que cuenta con capacidad de gestión y logística suficiente.

Sin embargo, ha advertido de que un Mundial “no es un evento cualquiera” y obliga a evaluar aspectos económicos, fiscales, legales, de movilidad y de infraestructuras antes de tomar una decisión definitiva. Además, ha recordado que la FIFA ya ha comenzado a evaluar la candidatura donostiarra.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento ya ha remitido a la FIFA dos informes, uno sobre gobernanza y otro legal, y trabaja ahora en un tercer documento de carácter económico que prevé entregar a final de mes.

Según ha indicado, el análisis se está realizando de forma conjunta entre el consistorio y la propia Federación Internacional, que también examina si San Sebastián cumple todos los requisitos exigidos para convertirse en sede del campeonato.

Las declaraciones de Insausti han provocado la reacción del PSE-EE, socio del PNV en el gobierno municipal. La portavoz socialista, Ane Oyarbide, ha reclamado al alcalde “más firmeza” en la defensa de la candidatura y ha defendido que el Mundial representa “una gran oportunidad” para dinamizar la economía local, reforzar el comercio y mejorar infraestructuras. Oyarbide ha lamentado además que el regidor “rompa el consenso institucional” existente hasta ahora sobre un proyecto que considera estratégico para la ciudad.