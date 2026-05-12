Insausti deja en el aire la candidatura de San Sebastián al Mundial 2030: “Hay que analizar sus consecuencias”
El alcalde defiende estudiar con “prudencia y rigor” el impacto económico, logístico y social del evento, mientras el PSE-EE reclama un apoyo más firme a la propuesta donostiarra.
El Ayuntamiento de San Sebastián mantiene abierta la posibilidad de que la ciudad sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030, aunque el alcalde, Jon Insausti, ha insistido en que antes de adoptar una decisión definitiva es necesario analizar en profundidad las implicaciones del evento.
El regidor ha señalado que el consistorio está estudiando tanto las consecuencias “positivas” como las “negativas” que tendría albergar una cita de esta magnitud y ha defendido afrontar el debate con “seriedad, rigor y transparencia”.
Insausti ha subrayado que la ciudad tiene experiencia organizando eventos internacionales como el Festival de Cine, el Jazzaldia o la Donosti Cup, por lo que cuenta con capacidad de gestión y logística suficiente.
Sin embargo, ha advertido de que un Mundial “no es un evento cualquiera” y obliga a evaluar aspectos económicos, fiscales, legales, de movilidad y de infraestructuras antes de tomar una decisión definitiva. Además, ha recordado que la FIFA ya ha comenzado a evaluar la candidatura donostiarra.
El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento ya ha remitido a la FIFA dos informes, uno sobre gobernanza y otro legal, y trabaja ahora en un tercer documento de carácter económico que prevé entregar a final de mes.
Según ha indicado, el análisis se está realizando de forma conjunta entre el consistorio y la propia Federación Internacional, que también examina si San Sebastián cumple todos los requisitos exigidos para convertirse en sede del campeonato.
Las declaraciones de Insausti han provocado la reacción del PSE-EE, socio del PNV en el gobierno municipal. La portavoz socialista, Ane Oyarbide, ha reclamado al alcalde “más firmeza” en la defensa de la candidatura y ha defendido que el Mundial representa “una gran oportunidad” para dinamizar la economía local, reforzar el comercio y mejorar infraestructuras. Oyarbide ha lamentado además que el regidor “rompa el consenso institucional” existente hasta ahora sobre un proyecto que considera estratégico para la ciudad.
Te puede interesar
El acusado del asesinato de su mujer embarazada, Maialen Mazón, se acoge a su derecho a no declarar en el juicio
“Creo que no estoy bien y no puedo declarar”, ha explicado a la jueza. El acusado ha decidido no prestar declaración tras consultarlo con su defensa durante un receso en la sesión del juicio.
Estas son las medidas urgentes que buscan responder a la emergencia residencial en Euskadi
El decreto aprobado por el Gobierno Vasco busca adaptar las políticas públicas en materia de vivienda a la nueva realidad del mercado, ampliando las coberturas y ayudas, flexibilizando los instrumentos y respondiendo de forma "más rápida y eficaz" a quienes actualmente tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada. Además, el Gobierno Vasco prevé medidas para ampliar el parque inmobiliario destinado a vivienda protegida y alquiler público.
Isabel Aaiun, Boney M, Ojete Calor y Shinova ofrecerán conciertos en los Sanfermines 2026
El Ayuntamiento de la capital navarra ha dado a conocer a algunos de los artistas que ofrecerán conciertos durante los sanfermines de este año.
Detenido por agredir sexualmente a una mujer en una residencia de estudiantes de Arrasate
La agresión sexual tuvo lugar en febrero, aunque la víctima presentó la denuncia el pasado viernes. La Universidad de Mondragón ha expresado su "más firme rechazo y condena" por los hechos, y ha convocado concentraciones este martes a las 12:00 horas en todos sus campus y centros.
Insausti defiende la vivienda tasada como "solución para la clase media"
El alcalde de Donostia opina que la vivienda tasada es la solución para que la clase media pueda acceder a una vivienda en San Sebastián, porque, en sus palabras, "está por encima de los baremos para acceder a una vivienda protegida pero por debajo de los precios del mercado libre".
Recuperada la normalidad en la Bi-30 tras un accidente múltiple que ha provocado retenciones kilométricas en la Avanzada y en el Txorierri
Varios vehículos han colisionado en el punto kilométrico 10 de la carretera Bi-30, en sentido Barakaldo. Tres personas han tenido que ser atendidas.
El Gobierno Vasco quiere acabar con el fraude en la compraventa de VPO
El consejero Denis Itxaso asegura que cada vez está más extendido el fraude en la venta de VPO. Según ha explicado hay propietarios que exigen una plusvalía al comprador "por la venta de muebles en B". Defiende que las VPO se crearon para luchar contra la especulación e informa de que se van a luchar contra estas prácticas fraudulentas.
Detenido un hombre de 40 años por agredir a su pareja y al responsable de un bar de Vitoria-Gasteiz
Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la noche, en un establecimiento hostelero de la Avenida de los Huetos.
El Camino de Santiago ya tiene en Pamplona una oficina de atención al peregrino
El número 6 de la calle Mayor de Pamplona, primera ciudad del Camino de Santiago tras Roncesvalles y Donibane Garazi, alberga desde hoy una oficina de atención al peregrino, única en todo el Estado, fuera de Compostela, concebida para orientar y acoger a los caminantes.