Sede Mundial 2030

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Insausti deja en el aire la candidatura de San Sebastián al Mundial 2030: “Hay que analizar sus consecuencias”

El alcalde defiende estudiar con “prudencia y rigor” el impacto económico, logístico y social del evento, mientras el PSE-EE reclama un apoyo más firme a la propuesta donostiarra.

SAN SEBASTIÁN, 20/03/2026.- Vista del estadio de Anoeta en San Sebastián este viernes, en el que una delegación de la FIFA ha visitado las instalaciones del estadio como candidato a sede para el Mundial 2030. EFE/Javier Etxezarreta
Vista dell Reale Arena. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Insaustik airean utzi du Donostiaren 2030eko Mundialerako hautagaitza: "Horren ondorioak aztertu behar dira"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de San Sebastián mantiene abierta la posibilidad de que la ciudad sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030, aunque el alcalde, Jon Insausti, ha insistido en que antes de adoptar una decisión definitiva es necesario analizar en profundidad las implicaciones del evento. 

El regidor ha señalado que el consistorio está estudiando tanto las consecuencias “positivas” como las “negativas” que tendría albergar una cita de esta magnitud y ha defendido afrontar el debate con “seriedad, rigor y transparencia”.

Insausti ha subrayado que la ciudad tiene experiencia organizando eventos internacionales como el Festival de Cine, el Jazzaldia o la Donosti Cup, por lo que cuenta con capacidad de gestión y logística suficiente. 

Sin embargo, ha advertido de que un Mundial “no es un evento cualquiera” y obliga a evaluar aspectos económicos, fiscales, legales, de movilidad y de infraestructuras antes de tomar una decisión definitiva. Además, ha recordado que la FIFA ya ha comenzado a evaluar la candidatura donostiarra.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento ya ha remitido a la FIFA dos informes, uno sobre gobernanza y otro legal, y trabaja ahora en un tercer documento de carácter económico que prevé entregar a final de mes. 

Según ha indicado, el análisis se está realizando de forma conjunta entre el consistorio y la propia Federación Internacional, que también examina si San Sebastián cumple todos los requisitos exigidos para convertirse en sede del campeonato.

Las declaraciones de Insausti han provocado la reacción del PSE-EE, socio del PNV en el gobierno municipal. La portavoz socialista, Ane Oyarbide, ha reclamado al alcalde “más firmeza” en la defensa de la candidatura y ha defendido que el Mundial representa “una gran oportunidad” para dinamizar la economía local, reforzar el comercio y mejorar infraestructuras. Oyarbide ha lamentado además que el regidor “rompa el consenso institucional” existente hasta ahora sobre un proyecto que considera estratégico para la ciudad.

Donostia-San Sebastián Sociedad

Te puede interesar

vivienda-etxebizitza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Estas son las medidas urgentes que buscan responder a la emergencia residencial en Euskadi

El decreto aprobado por el Gobierno Vasco busca adaptar las políticas públicas en materia de vivienda a la nueva realidad del mercado, ampliando las coberturas y ayudas, flexibilizando los instrumentos y respondiendo de forma "más rápida y eficaz" a quienes actualmente tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada. Además, el Gobierno Vasco prevé medidas para ampliar el parque inmobiliario destinado a vivienda protegida y alquiler público.

Cargar más
Publicidad
X