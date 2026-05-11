Detenido un hombre de 40 años por agredir a su pareja y al responsable de un bar de Vitoria-Gasteiz
La Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvo este pasado sábado por la noche a un varón, de 40 años, como presunto autor de un delito de lesiones y amenazas a su pareja, en el ámbito de la violencia de género, así como por agredir al responsable de un establecimiento hostelero de la capital alavesa.
Según ha trasladado la Guardia Urbana, los hechos se produjeron sobre las 22:30 horas cuando una patrulla fue requerida para que se dirigiera a un establecimiento hostelero de la Avenida de los Huetos con motivo de una agresión.
A su llegada, los agentes identificaron y se entrevistaron con los allí presentes. Al parecer, minutos antes, un varón había tenido un altercado con la camarera del local y, cuando el responsable de este acudió a pedirle explicaciones, fue agredido por él.
Asimismo, y según los testimonios de varios testigos, el hombre agredió también a su pareja a quien amenazó en el establecimiento. Los propios agentes fueron también testigos de amenazas graves hacia ella, por lo que, una vez escuchada la versión de la víctima, procedieron a la detención de su pareja.
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