El médico que atendió al marido de Maialen al entrar en prisión dice que el acusado no tenía signos de trastorno mental
El jefe de la Unidad de Atención Primaria de la prisión de Zaballa (Álava), en la que el acusado por el crimen de Maialen permaneció durante los 18 días posteriores al asesinato, ha afirmado que el asesino de esta joven no presentó síntoma alguno de trastorno mental durante el tiempo en el que permaneció en el centro, un periodo en el que su estado de ánimo fue "estable", y en el que se expresó en todo momento "con claridad y de manera comprensible".
La Audiencia Provincial de Álava acoge este lunes la sexta sesión del juicio por este crimen, cometido el 27 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz y por el que las acusaciones reclaman para el acusado 45 años de cárcel, al considerar que cuando asestó 13 cuchilladas a Maialen, su esposa, lo hizo "con intención de matarla" y era "plenamente consciente de sus actos".
Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución del acusado, puesto que argumenta que cuando acuchilló a Maialen en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".
En la sesión de este lunes ha prestado declaración el jefe de la Unidad de Atención Primaria de la prisión de Zaballa (Álava), en la que el acusado por el asesinado de Maialen permaneció durante los 18 días posteriores al crimen.
Este médico ha explicado que J.R. fue incluido en el programa de prevención de suicidios de la prisión por las características del delito por el que había sido detenido, no porque presentará signos de que pudiera tratar de atentar contra su propia vida.
También ha testificado una de las forenses que participó en el levantamiento del cadáver de Maialen en la tarde del 28 de mayo, un día después de que fuera acuchillada. Según ha declarado, la víctima presentaba 13 heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, una de las cuales afectó a la región pectoral derecha, en la parte superior del tronco.
Esta herida, según ha indicado, presentaba características que la hacían compatible con una incisión efectuada con un cuchillo, y fue la que causó la muerte a Maialen, al haber seccionado el pulmón en un punto cercano al corazón y haber penetrado en el ventrículo derecho. Además, ha determinado que el arma empleada en la agresión tuvo que haberse utilizado con una "gran fuerza" en esta herida en concreto, dado que además de los referidos daños, fracturó una costilla.
Esta forense también ha confirmado que Maialen presentaba una tasa de 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que implica que la joven podía presentar dificultad de coordinación muscular, un incremento en sus tiempos de reacción y una alteración en su capacidad de juicio. También presentaba una tasa de 0,1 miligramos de diacepam por litro de sangre, una cifra que, aunque baja, pudo potenciar los efectos del alcohol en su organismo, según ha explicado esta experta.
La forense ha añadido que Maialen tenía heridas de defensa en manos y brazos, con las que habría tratado de proteger sus órganos vitales de la agresión. "Fue una muerte violenta, homicida", ha señalado.
Te puede interesar
Fallece una persona en un accidente ocurrido en Laguardia
El trágico siniestro ha tenido lugar en la carretera A-124. Por causas que por el momento se desconocen, una furgoneta que circulaba en sentido Vitoria-Gasteiz ha sufrido una salida de calzada y ha caído por un badén quedando volcada en el lugar.
El fiscal del caso Lukas Aguirre asegura que las puñaladas fueron asestadas "con intención de matar"
Solicita 22 años de cárcel tanto para el presunto autor material de las puñaladas como para el varón que supuestamente le entregó la navaja, ha recordado que la víctima no presentaba cortes en las manos ni "heridas defensivas".
El Gobierno Vasco pone en marcha una campaña informativa para explicar las principales medidas del Plan Integral de Vivienda de Euskadi
Se trata de una estrategia multicanal orientada a explicar a la ciudadanía las principales medidas activadas por el Ejecutivo vasco para hacer frente a la emergencia habitacional. La presentación coincide con la publicación este lunes, 11 de mayo, del Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda, que entrará en vigor el martes 12 de mayo.
Irán y precio de las entradas, las polémicas a un mes del Mundial de Fútbol
La selección de Irán sigue pendiente de que se confirme de forma oficial su participación en el Mundial. Por otra parte, han denunciado “precios variables” de las entradas, una práctica habitual en la NBA y la NFL.
Rafael Bengoa cree que el brote de hantavirus está controlado: "Ahora toca controlar y rastrear los casos aislados"
En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el experto en salud pública, Rafael Bengoa, cree que la situación generada por el hantavirus "está controlada" y considera que lo importante ahora es hacer un seguimiento correcto de los casos positivos. Por otra parte, ha señalado que no hay peligro global porque el poder de infección de este virus es bajo y porque a diferencia del covid solo contagian las personas sintomáticas.
¿Qué es el hantavirus? El virus transmitido por roedores que puede causar enfermedades graves
Se trata de un virus transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. Se transmite principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados (orina, heces o saliva) o a través de sus mordeduras.
Cortados dos carriles en la AP-68 en Zuia sentido Vitoria-Gasteiz por el accidente de un camión
Como consecuencia del accidente el camión ha perdido parte la carga, cuyo conductor ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu. Solo hay un carril abierto, por lo que se han generado retenciones.
Será noticia: última hora del hantavirus, EE. UU. rechaza la respuesta de Irán y Alejandro González-Iñarritu en Bilbao
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Miles de euskaltzales dan en Senpere un impulso al futuro
Como cada año, miles de euskaltzales se han dado cita este domingo en las inmediaciones del lago de Senpere, este año, además, con un objetivo concreto: contribuir a la construcción de un nuevo liceo en Donapaleu. Si bien el ambiente festivo ha sido el gran protagonista de la jornada, no ha faltado la reivindicación.