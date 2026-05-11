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El Gobierno Vasco pone en marcha una campaña informativa para explicar las principales medidas del Plan Integral de Vivienda de Euskadi

Se trata de una estrategia multicanal orientada a explicar a la ciudadanía las principales medidas activadas por el Ejecutivo vasco para hacer frente a la emergencia habitacional. La presentación coincide con la publicación este lunes, 11 de mayo, del Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda, que entrará en vigor el martes 12 de mayo.
Denis Itxaso Patricia Val etxebizitza eusko jaurlaritza
El consejero Denis Itxaso y Patricia Val, directora de Alokabide, en la presentación de la campaña. Foto: Irekia.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak informazio-kanpaina bat jarri du abian Euskadiko Etxebizitza Plan Integralaren neurri nagusiak azaltzeko
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EITB

Última actualización

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha presentado hoy la campaña informativa del Plan Integral de Acceso a la Vivienda de Euskadi, una estrategia multicanal orientada a explicar a la ciudadanía las principales medidas activadas por el Ejecutivo vasco para hacer frente a la emergencia habitacional. La presentación coincide con la publicación hoy lunes, 11 de mayo, del Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda, que entrará en vigor mañana martes, 12 de mayo.

La campaña se desplegará en prensa, radio, soportes audiovisuales, canales digitales, redes sociales y soportes de exterior bajo el lema “Para solucionar el acceso a la vivienda, Euskadi tiene un plan”. Su objetivo es explicar de forma clara las principales medidas del Plan Integral, como la promoción de 7000 viviendas de alquiler asequible hasta 2028, el despliegue de las zonas tensionadas, la ampliación de Bizigune y Gaztelagun, la reserva de hasta el 50 % de VPO para jóvenes, la conversión de locales en viviendas, los apartamentos dotacionales intergeneracionales, los levantes y la reserva estratégica de suelo.

En lo referente a las zonas tensionadas, la campaña se apoyará también en la actualización de los canales propios del Departamento, especialmente de la web sobre zonas tensionadas zonatensionadaeuskadi.eus, concebida como un espacio de información, transparencia y servicio público, donde la ciudadanía puede acceder a información sobre municipios declarados, planes de acción, evolución de rentas medias, contratos vigentes, dudas frecuentes, proyectos singulares e informes del Observatorio Vasco de la Vivienda.

Medidas recogidas en el Decreto

El Decreto de Medidas Urgentes modifica doce disposiciones en vigor y refuerza algunos de los programas centrales del sistema vasco de vivienda. Entre otras medidas, mejora Bizigune y abre el programa a las clases medias, elevando la renta máxima de acceso hasta los 46 463,29 euros. Además, incrementa el canon que pueden percibir las personas propietarias que ceden sus viviendas al Gobierno Vasco hasta 700 euros o hasta el 95 % de la renta media del alquiler del municipio, cuando la vivienda se encuentre en una zona tensionada.

El decreto también actualiza los límites de renta y los importes de alquiler subvencionable de Gaztelagun, incorpora el alquiler de habitaciones y el subarriendo como modalidades subvencionables, amplía las coberturas vinculadas al derecho subjetivo a la vivienda y establece una reserva de hasta el 50 % de las viviendas protegidas no adaptadas para personas menores de 36 años.

Asimismo, el Departamento recupera y refuerza la figura de los apartamentos dotacionales intergeneracionales, pensados para combinar soluciones residenciales para jóvenes y personas mayores autónomas, con fórmulas que permitan movilizar vivienda de personas mayores que quieran vivir en un apartamento adaptado hacia el parque público de alquiler asequible.

Vivienda Gobierno Vasco Jóvenes Sociedad

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