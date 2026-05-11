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Cortados dos carriles en la AP-68 en Zuia sentido Vitoria-Gasteiz por el accidente de un camión

Como consecuencia del accidente el camión ha perdido parte la carga, cuyo conductor ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu. Solo hay un carril abierto, por lo que se han generado retenciones.

Imagen del accidente ocurrido en Zuia
Euskaraz irakurri: Bi errei itxi dituzte AP-68 autobidean, Zuia parean, Gasteizko noranzkoan kamioi batek istripua izan ondoren
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EITB

Última actualización

Dos de los tres carriles de la AP-68, a su paso por Zuia (Álava) y en dirección Vitoria-Gasteiz, han tenido que ser cortados al tráfico, a causa del vuelco de un camión, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Además, un carril en sentido Bilbao ha tenido que ser cortado también, por lo que las retenciones han resultado muy importantes en ese punto.

Como consecuencia del accidente el camión ha perdido la carga, y se han generado retenciones de varios kilómetros. 

El conductor del camión ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu con heridas leves. 

Accidente en Lemoa

Dos furgonetas han chocado en la N-240, en Lemoa, y un carril ha sido cortado en sentido Bilbao. 

Titulares de Hoy Accidentes de Tráfico Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Autopista AP68 Sociedad

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