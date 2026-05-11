Cortados dos carriles en la AP-68 en Zuia sentido Vitoria-Gasteiz por el accidente de un camión
Como consecuencia del accidente el camión ha perdido parte la carga, cuyo conductor ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu. Solo hay un carril abierto, por lo que se han generado retenciones.
Dos de los tres carriles de la AP-68, a su paso por Zuia (Álava) y en dirección Vitoria-Gasteiz, han tenido que ser cortados al tráfico, a causa del vuelco de un camión, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Además, un carril en sentido Bilbao ha tenido que ser cortado también, por lo que las retenciones han resultado muy importantes en ese punto.
Como consecuencia del accidente el camión ha perdido la carga, y se han generado retenciones de varios kilómetros.
El conductor del camión ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu con heridas leves.
Accidente en Lemoa
Dos furgonetas han chocado en la N-240, en Lemoa, y un carril ha sido cortado en sentido Bilbao.
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