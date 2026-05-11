TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kamioi batek istripua izan du eta bi errei itxi dituzte AP-68 autobidean, Zuia parean, Gasteizerako noranzkoan

Istripuaren ondorioz, kamioiak zama galdu du, eta gidaria Txagorritxu Ospitalera eraman dute. Errei bakarra dago irekita, eta, ondorioz, auto-ilarak sortu dira. 

Zuian gertatutako istripuaren irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

AP-68 autobidearen hiru erreietako bi itxi dituzte Zuia (Araba) parean, Gasteizerako noranzkoan, kamioi bat irauli egin baita, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. Bilbora noranzkoan beste errei bat itxi behar izan dute eta horrek auto-ilarak sortu ditu puntu horretan. 

Ezbeharraren ondorioz, kamioak zama galdu du eta 3 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira, gutxienez. 

Kamioiaren gidaria Txagorritxuko Ospitalera eraman dute, zaurituta. 

Istripua Lemoan

N-240 errepidean bi furgonetak talka egin dute eta auto-ilarak izan dira, Bilbora noranzkoan. 

Eguneko Titularrak Trafiko Istripuak Trafikoa Trafiko istripuen biktimak AP68 Autobidea Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Rafael Bengoa experto en salud pública Radio Euskadi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Hantabirusaren agerraldia "kontrolatuta " dagoela uste du Rafael Bengoak: "Orain kasu positiboen jarraipena egin behar da"

Radio Euskadiko Boulevard saioan egin dioten elkarrizketan Rafael Bengoa Osasun Publikoko adituak azaldu duenez, hantabirusak sortutako egoera "kontrolpean" dago, eta, horren esanetan, kasu positiboen jarraipen zuzena egitea da orain garrantzitsuena. Bestalde, hantabirusaren infekzio ahalmena txikia dela eta sintomak dituztenek kutsatzen dutela azpimarratu du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X