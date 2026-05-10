"Manifestazio erraldoi batek" zaintza sistema eraldatzea eskatuko du 2027ko apirilaren 17an, Bilbon
Denon Bizitzak Erdigunean elkarteko ordezkariek eman dute mobilizazio horren berri Bilbon, zaintzari buruz eztabaidatzeko egin dituzten jardunaldietan.
Bertan azaldu dutenez, oraindik ere badaude zaintza sistemaren "gabeziak" salatzeko nahikoa arrazoi, 2023ko azaroaren 30eko greba orokor feminista eragin zuten berberak, hain zuzen.
Zaintza sistema desberdin bat eskatu zuten orduan, pertsonak erdigunean jarrita, erantzukidetasun sistema bat, "publikoa, doakoa, unibertsala eta kalitatezkoa".
Horiek horrela, erakundeei eta, zehazki, Eusko Jaurlaritzari eskari hori egin nahi diote berriro, pausoren bat eman dezaten. "Entzungor egin zenioten greba feministaren biharamunean erakunde arteko mahai bat eratzeko eskaerari. Ezin duzue zaintza lanak pribatizatzen eta merkantilizatzen jarraitu", salatu dute.
Hori dela eta, 2027ko apirilaren 17an Bilbon "mobilizazio nazionala" egingo dutela iragarri dute, egun hori "zaintza eraldatuko duen herriaren konpromisoaren adierazpen bateratu bat izan dadin".
