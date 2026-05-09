Igandeko 04:00ak 06:00ak bitartean iritsiko da MV Hondius ontzia Kanarietara

Espainiako Osasun ministroak argitu duenez, ekipajearen zati bat eta hildako bidaiariaren gorpua ez dira Kanarietan lehorreratuko, alegia, tripulazioaren parte batekin geratuko dira ontzi barruan.

MV Hondius
Granadilla mendatea MV Hondius gurutzaduraren zain. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Espainiako Osasun ministro Monica Garciak iragarri duenez, MV Hondius ontzia igandeko 04:00etatik 06:00etara iritsiko da Tenerifera, eta espainiar estatuko bidaiariak izango dira lehorreratzen lehenak.

Fernando Grande-Marlaska Barne ministroarekin batera Moncloan emandako prentsaurrekoan azaldu duenez, "aurreikusitako operatiboaren arabera, ontzia ainguratuta egongo da portuko dartsenan, atoiontzi batek lagunduta".

Garciak zehaztu du lehorreratu aurretik bidaiariei osasun azterketak egingo dizkietela. Halaber, azterketa epidemiologiko bat egingo diete. Hori guztia bidaiarien eta tripulatzaileen osasun egoera egiaztatzeko izango da.

Ministroak adierazi duenez, "pixkanaka eta antolatuta" aterako dira bidaiariak, eta espainiar herritarrak izango dira ontzitik irteten lehenak.

Babes-neurriak  

Lehorreratzeari begira ezarritako babes-neurriak azpimarratu ere ditu, eta baieztatu du "bidaiari guztiak FP2 maskara batekin aterako direla, prebentzio neurri gehigarri gisa". 

Ekipajean ere murrizketak izango dituzte bidaiariek "eskuko maleta txiki bat, dokumentazioa, sakelako telefonoa, kargagailua eta oinarrizko gauzak soilik eraman ahal izango dituzte".

Bestalde, Garciak argitu du "ekipajearen zati bat" eta hildako pertsonaren gorpua ez direla Kanariar Uharteetan lehorreratuko, alegia, ontzian geratuko direla tripulazioaren parte batekin batera.

Ministroak gaineratu du ontziak Herbehereetarako bidea hartuko duela behin jendea handik aterata, eta desinfektatzeko eta gainerako materiala kudeatzeko prozesu osoa egingo dutela han, nazioarteko protokoloei jarraikiz".

