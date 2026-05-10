Pertsona bat atxilotu, beste bat ikerketapean jarri eta hainbati espedientea ireki diete Gasteizko bi diskotekatan egindako kontroletan

Ertzaintzak bost arma zuri eta objektu arriskutsuak konfiskatu ditu gaur goizaldean bi diskotekatan ezarritako segurtasun-dispositiboetan egindako kontroletan.  

Igande goizaldean Gasteizko bi diskotekatan egindako operazioetan, 20 urteko neska bat atxilotu dute agintaritzaren agenteen aurkako atentatu-delitu bat egotzita, 30 urteko gizon bat substantzia estupefazienteak edukitzeagatik ikertzen ari dira, eta 17 eta 42 urte bitarteko hainbat pertsonari zehapen espedientea ireki diete hainbat arrazoirengatik.

Segurtasun Sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, arma zuriak eta objektu arriskutsuak, substantzia estupefazienteak, adingabeak eta lokaletako sarbideetako langileak kontrolatzeko operazioak egin dituzte bart. 

Diskoteka bietako dispositiboaren balantzea hau izan da: 30 urteko gizon bati ikerketapean jarri dute osasun publikoaren aurkako delitu bat egotzita (kokaina eta bestelako substantzia estupefaziente batzuk atzeman dizkiote), eta 12  laguni zehapen espedientea ireki diete Herritarren Segurtasuna Babesteko Legea haustea egotzita. Gainera, 20 urteko emakume bat atxilotu dute agintaritzaren agenteen aurkako atentatu-delitu bat egotzita.

Bost arma zuri eta objektu arriskutsuak atzeman dizkiete 21 eta 42 urte bitarteko bost pertsonari (labana bat, kuter bat, guraize batzuk, kortxo-ateratzaile bat eta defentsarako esprai bat), eta, hori dela eta, zehapen espedientea ireki diete, aipatu legea haustea egotzita.

Bestalde, 17, 28, 38 eta 42 urteko lau pertsonari ireki diete espedientea: biri substantzia estupefazienteak (haxixa) atzeman dizkiete, bati doitasun-baskula bat eta beste bati labana bat.

Gainerako espedienteetako bi desobedientzia egotzita ireki dituzte, eta hiru (25, 29 eta 31 urteko hiru laguni) euren burua identifikatzeari uko egiteagatik. Halaber, lau akta ireki dituzte diskoteka horietako baten aurka, lokalaren barruan adingabeak zeudelako. 

