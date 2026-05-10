Pertsona bat atxilotu, beste bat ikerketapean jarri eta hainbati espedientea ireki diete Gasteizko bi diskotekatan egindako kontroletan
Ertzaintzak bost arma zuri eta objektu arriskutsuak konfiskatu ditu gaur goizaldean bi diskotekatan ezarritako segurtasun-dispositiboetan egindako kontroletan.
Igande goizaldean Gasteizko bi diskotekatan egindako operazioetan, 20 urteko neska bat atxilotu dute agintaritzaren agenteen aurkako atentatu-delitu bat egotzita, 30 urteko gizon bat substantzia estupefazienteak edukitzeagatik ikertzen ari dira, eta 17 eta 42 urte bitarteko hainbat pertsonari zehapen espedientea ireki diete hainbat arrazoirengatik.
Segurtasun Sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, arma zuriak eta objektu arriskutsuak, substantzia estupefazienteak, adingabeak eta lokaletako sarbideetako langileak kontrolatzeko operazioak egin dituzte bart.
Diskoteka bietako dispositiboaren balantzea hau izan da: 30 urteko gizon bati ikerketapean jarri dute osasun publikoaren aurkako delitu bat egotzita (kokaina eta bestelako substantzia estupefaziente batzuk atzeman dizkiote), eta 12 laguni zehapen espedientea ireki diete Herritarren Segurtasuna Babesteko Legea haustea egotzita. Gainera, 20 urteko emakume bat atxilotu dute agintaritzaren agenteen aurkako atentatu-delitu bat egotzita.
Bost arma zuri eta objektu arriskutsuak atzeman dizkiete 21 eta 42 urte bitarteko bost pertsonari (labana bat, kuter bat, guraize batzuk, kortxo-ateratzaile bat eta defentsarako esprai bat), eta, hori dela eta, zehapen espedientea ireki diete, aipatu legea haustea egotzita.
Bestalde, 17, 28, 38 eta 42 urteko lau pertsonari ireki diete espedientea: biri substantzia estupefazienteak (haxixa) atzeman dizkiete, bati doitasun-baskula bat eta beste bati labana bat.
Gainerako espedienteetako bi desobedientzia egotzita ireki dituzte, eta hiru (25, 29 eta 31 urteko hiru laguni) euren burua identifikatzeari uko egiteagatik. Halaber, lau akta ireki dituzte diskoteka horietako baten aurka, lokalaren barruan adingabeak zeudelako.
Zure interesekoa izan daiteke
Zumaiako flyschean harrapatuta geratu diren 40 bat lagun erreskatatu behar izan dituzte
Algorri hondartzan ez atzera eta ez aurrera geratu dira, mareak ezustean harrapatu baititu txangoa egiten ari zirenean.
"Manifestazio erraldoi batek" zaintza sistema eraldatzea eskatuko du 2027ko apirilaren 17an, Bilbon
Denon Bizitzak Erdigunean dinamikatik deitu du mobilizazioa. Izan ere, azaldu dutenez, oraindik ere badaude zaintza sistemaren "gabeziak" salatzeko nahikoa arrazoi, 2023ko azaroaren 30eko greba orokor feminista eragin zuten berberak, hain zuzen ere.
Ertzaintzak gizon bat atxilotu du Gasteizko Alde Zaharrean botila hautsi batekin eraso egin baitu
Ertzaintzako kalez jantzitako patruila batek gizon bat atxilotu du Gasteizko Alde Zaharrean, beste bati botila hautsi baten lepoarekin erasotzea egotzita. Barne ikerketa abiatu dute poliziaren jarduna aztertzeko.
Gizon bat atxilotu dute Iruñean, Arrotxapean emakume bati sexu-erasoa egiten saiatzea egotzita
Erasoa goizaldean gertatu da, Trinitarios inguruan, Iruñean. Hiru gaztek biktimaren oihuak entzun dituzte, eta horiek geldiarazi dute erasoa. Biktima sexu-erasoetarako protokoloari jarraituz artatu dute, eta atxilotua beharrezko izapideak betetakoan eramango dute epaile aurrera.
132 salaketa jarri dituzte Igorreko errugbi taldeak saldutako Gabonetako loteria txartelen auziagatik
Arratiko Zekorrak Rugby Taldeak onartu zuen 90.693 zenbakiaren partizipazio gehiegi saldu zituela, behar zuena baino 225 gehiago hain zuzen ere. Kaltetuek, hala ere, diote 286 direla kobratu gabeko txartelak, eta ia 2,8 milioi euroko zuloa dela hori.
Herri Urratsek Senpere bete du Seaskako ikastolen alde
Urtero bezala, milaka euskaltzale bildu dira gaur Senpereko lakuaren bueltan, aurten helburu zehatz bat jomugan: Donapaleun lizeo berria izan dezaten laguntzea. Jai giroa da nagusi goizetik arratsera, baina aldarrikapenak ere presentzia nabarmena du.
Angelun bukatu da gaskoiaren aldeko lasterketa, 2.000 kilometro baino gehiago eginda
Apirilaren 30az geroztik, lekukoak bide luzea egin du eta milaka lagunek hartu dute parte lasterketan.
ELAk, LABek eta Steilasek ausardia eskatu diete alderdi politikoei eta euskaldunen hizkuntza eskubideak aldarrikatu dituzte
Lakuntzak (ELA) adierazi du milaka pertsona batu dituen gaur arratsaldeko mobilizazioaren asmoa zela "euskarak bizi duen erasoaldi politiko eta judizialari erantzun antolatu bat ematea". Aranburuk (LAB), bestalde, iritzi dio "gaztelania inposatu nahi dutela eta administrazioko langileei euskaraz lan egiteko eskubidea zaildu nahi dietela.
Bi adingabe eta haien aita atxilotu dituzte Gasteizen ikaskide ohi bati estortsioa egiteagatik
Antza denez, dirua eskatu zioten bere argazki batzuk (biluzik ageri zen horietan) ez zabaltzearen truke. Mutilak ordainketa egin zuen, baina handik bi astera berriro jarri ziren berarekin harremanetan, sare sozialen bidez, diru gehiago eskatzeko. Biktimari makila batekin eta labana batekin ere egin zioten eraso.