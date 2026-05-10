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Rescatan a un grupo de 40 personas que ha quedado atrapado en el flysch de Zumaia

El rescate se ha llevado a cabo en la zona de la playa de Algorri, donde los excursionistas se han visto sorprendidos por la subida de la marea y por una gran tormenta.

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Imagen de archivo. Foto: Vicente Guinea
Euskaraz irakurri: Zumaiako flyschean harrapatuta geratu diren 40 bat lagun erreskatatu dituzte
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EITB

Última actualización

Un grupo de unos 40 excursionistas ha quedado atrapado esta tarde en el flysch de Zumaia, según ha informado el Departamento de Seguridad a EITB Media.

La Ertzaintza ha recibido el aviso sobre las 15:30 horas. En ese momento, los excursionistas se han visto sorprendidos por una gran tormenta y por la pleamar, motivos por los que no han podido regresar a la playa.

El rescate se ha llevado a cabo en la zona de la playa de Algorri.

Zumaia Gipuzkoa Sociedad

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