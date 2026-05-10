Rescatan a un grupo de 40 personas que ha quedado atrapado en el flysch de Zumaia
El rescate se ha llevado a cabo en la zona de la playa de Algorri, donde los excursionistas se han visto sorprendidos por la subida de la marea y por una gran tormenta.
Un grupo de unos 40 excursionistas ha quedado atrapado esta tarde en el flysch de Zumaia, según ha informado el Departamento de Seguridad a EITB Media.
La Ertzaintza ha recibido el aviso sobre las 15:30 horas. En ese momento, los excursionistas se han visto sorprendidos por una gran tormenta y por la pleamar, motivos por los que no han podido regresar a la playa.
El rescate se ha llevado a cabo en la zona de la playa de Algorri.
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