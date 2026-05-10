Rescatan a un grupo de 40 personas que ha quedado atrapado en el flysch de Zumaia

Un grupo de unos 40 excursionistas ha quedado atrapado esta tarde en el flysch de Zumaia, según ha informado el Departamento de Seguridad a EITB Media.

La Ertzaintza ha recibido el aviso sobre las 15:30 horas. En ese momento, los excursionistas se han visto sorprendidos por una gran tormenta y por la pleamar, motivos por los que no han podido regresar a la playa.

El rescate se ha llevado a cabo en la zona de la playa de Algorri.