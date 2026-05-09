Detenidos dos menores y su padre por extorsionar a un excompañero de clase en Vitoria-Gasteiz
Dos menores de 16 y 17 años, y su padre, de 35, han sido detenidos por la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz acusados de extorsionar a un antiguo compañero de clase del primero al que le exigieron dinero a cambio de no difundir unas imágenes suyas desnudo.
El pasado mes de febrero el menor de los dos hermanos entró en contacto con un antiguo compañero de clase, de 15 años, al que presuntamente le exigió que le entregara una cantidad de dinero y le advirtió de que si no lo hacía difundiría un vídeo que grabó hace unos dos años en el que la víctima aparece desnudo tras salir de las duchas del centro educativo en el que estudiaban.
El chico hizo el pago, pero dos semanas después su excompañero volvió a contactar con él a través de las redes sociales para pedirle más dinero. Pocos días después se citaron y, al parecer, la víctima de la extorsión fue agredida con un palo y una navaja.
Este viernes la víctima mantuvo un nuevo encuentro con su excompañero en el que también estaban el hermano y el padre de este, quienes amenazaron de muerte con una navaja al chico, le golpearon y le ordenaron que les entregara dinero y oro.
La Ertzaintza ha informado este sábado de que arrestó el mismo viernes a los tres sospechosos, que tienen antecedentes policiales. Los menores han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores.
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