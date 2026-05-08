10 denuncias por tocamientos y suministro de estupefacientes a menores en el viaje de fin de curso de la ikastola de Durana

El caso del viaje de fin de curso del alumnado de la Ikastola Ikasbidea de Durana continúa bajo investigación tras incrementarse el número de denuncias presentadas.

Según ha podido saber EITB, en total se han registrado diez denuncias, de las cuales ocho han sido interpuestas ante la Guardia Civil y dos ante la Ertzaintza.

Las denuncias presentadas ante la Guardia Civil están relacionadas principalmente con presuntos tocamientos, y habrá que probar si se suministró estupefaciente a los menores., a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos.

Los estudiantes implicados tienen entre 15 y 16 años y cursan 4º de ESO, según las mismas fuentes.

La investigación la está llevando la Guardia Civil de Barcelona como policía judicial, que ya ha remitido el caso al Juzgado de Guardia de Barcelona. En estos momentos, los agentes están tomando declaración a varios menores y testigos, dado que en el crucero viajaban también numerosos pasajeros ajenos al grupo escolar.

El viaje se realizó en un crucero operado por Costa Cruceros, con salida y llegada en Barcelona y una duración de cuatro días por el Mediterráneo.