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10 denuncias por tocamientos y suministro de estupefacientes a menores en el viaje de fin de curso de la ikastola de Durana

La investigación está siendo dirigida por la Guardia Civil de Barcelona en calidad de policía judicial y el caso ha sido remitido al Juzgado de Guardia de Barcelona. En estos momentos, se está tomando declaración a varios menores y testigos, dado que en el crucero viajaban numerosos pasajeros.
Ikasbidea ikastola, en Durana. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: 10 salaketa Duranako ikastolako ikasturte amaierako bidaian adingabeei egindako ukituengatik eta estupefazienteen horniduragatik
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EITB

Última actualización

El caso del viaje de fin de curso del alumnado de la Ikastola Ikasbidea de Durana continúa bajo investigación tras incrementarse el número de denuncias presentadas.

Según ha podido saber EITB, en total se han registrado diez denuncias, de las cuales ocho han sido interpuestas ante la Guardia Civil y dos ante la Ertzaintza.

Las denuncias presentadas ante la Guardia Civil están relacionadas principalmente con presuntos tocamientos, y habrá que probar si se suministró estupefaciente a los menores., a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos.

Los estudiantes implicados tienen entre 15 y 16 años y cursan 4º de ESO, según las mismas fuentes.

La investigación la está llevando la Guardia Civil de Barcelona como policía judicial, que ya ha remitido el caso al Juzgado de Guardia de Barcelona. En estos momentos, los agentes están tomando declaración a varios menores y testigos, dado que en el crucero viajaban también numerosos pasajeros ajenos al grupo escolar.

El viaje se realizó en un crucero operado por Costa Cruceros, con salida y llegada en Barcelona y una duración de cuatro días por el Mediterráneo.

INVESTIGACIÓN

Investigan un viaje de fin de curso de la Ikastola Ikasbidea de Durana por suministro de drogas a menores

EITB

Según ha podido saber EITB, los jóvenes viajaban en un crucero por el Mediterráneo, cuando las llamadas realizadas desde el propio barco a sus familias alertaron de la situación. Se sospecha que a varias chicas les introdujeron algún tipo de estupefaciente en la bebida.
Investigan un viaje de fin de curso de la Ikastola Ikasbidea de Durana por suministro de drogas a menores
Denuncias Abusos sexuales Drogas Sociedad

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