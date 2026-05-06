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El club de rugby Arratiko Zekorrak reconoce que vendió más participaciones de Lotería de Navidad de las debidas

La Lotería de Navidad dejó 15 millones de euros en Igorre gracias al número 90.693. El club de rugby Arratiko Zekorrak vendió participaciones del mismo, y ahora ha reconocido que vendió 225 de más, por lo que hay unas 80 personas que aún no han podido cobrar su premio, 10 000 euros por participación (unos 2,2 millones de euros en total).

Behar baino Gabonetako Loteriako txartel gehiago saldu zituela aitortu du Arratiko Zekorrak errugbi taldeak
Celebraciones en Igorre el día de la Lotería de Navidad. Foto: orain.eus
Euskaraz irakurri: Behar baino Gabonetako Loteriako txartel gehiago saldu zituela aitortu du Arratiko Zekorrak errugbi taldeak
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EITB

Última actualización

La Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre dejó una lluvia de millones en Igorre, 15 millones de euros, que ahora ha derivado en un regusto amargo en el pueblo porque, pasados unos meses, aún hay quien no ha podido cobrar el premio. 

El club de rugby de Arratiko Zekorrak vendió participaciones del número premiado -- 90.693 --, pero la directiva del club ha reconocido ahora que vendió 225 participaciones más de las debidas. A cada participación le corresponde a 10 000 euros, y el club ha confirmado que las personas afectadas son unas 80.

En declaraciones a Euskadi Irratia, la directiva del club de rugby Arratiko Zekorrak ha reconocido que el error ha sido suyo y que están estudiando cómo reconducir la situación. De los 15 millones que tocaron en el pueblo, la mayoría de los afortunados han cobrado ya, pero 2,2 millones aún están pendientes de cobro.

La compra de la participación es un contrato

En declaraciones a Radio Euskadi, Olga Rodríguez, de Iuris Estudio Jurídico, ha explicado que la situación responde a "un contrato bilateral entre el club y las personas que adquirieron y pagaron su participación", y por ello, la entidad está obligada cumplir con el pago acordado.

Según ha señalado, independientemente de la cantidad, existe "una responsabilidad individual derivada de ese contrato", por lo que todas las personas tienen derecho a cobrar su parte del premio, que en la práctica "es una deuda".

Asimismo, ha apuntado que el club, como figura jurídica —o en su caso sus administradores—, debe responder de estas obligaciones, y que previsiblemente contará con algún tipo de seguro o cobertura para hacer frente a los pagos.

Rodríguez ha subrayado, además, que el abono debe realizarse en "tiempo y forma", y que quienes estén sufriendo retraso en el cobro podrían incluso reclamar intereses. En este sentido, ha insistido en la importancia de dejar constancia por escrito de la reclamación, enviando un burofax acompañado de prueba, "también por si hubiera que iniciar más adelante acciones legales".

El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 (90693) deja millones de euros en Igorre
Lotería de Navidad Igorre Sociedad

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