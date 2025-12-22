El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 (90693) deja 14 millones de euros en Igorre
El número 90693 es el tercer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que ha repartido 2500 euros por cada euro jugado o 50 000 euros al décimo ganador (500 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 40 000 euros.
Este número ha sido muy repartido, y en Euskal Herria se ha vendido en Igorre, donde ha dejado 14 millones de euros, así como en Bilbao (550 000 euros), Zumaia (500 000 euros), Arrasate (450 000 euros), Pamplona (450 000 euros) y Vitoria-Gasteiz (50 000), entre otros.
En Igorre, la administración de la calle Lehendakari Aguirre tenía consignadas 48 series y tres décimos que supondrían más de 24 millones de euros. Así, los jugadores del equipo de rugby Arratiko Zekorrak del valle de Arratia han sido los grandes agraciados con un total de 14 millones.
También ha vendido una serie completa la administración número 1 de Bilbao, la popular Ormaetxea. Sus responsables han explicado que se han distribuido el premio en décimos sueltos "uno a uno" desde esta administración ubicada en el centro de Bilbao, por lo que los puede haber comprado "cualquiera".
De hecho, en Zumaia, lo han celebrado de este modo:
Por su parte, la administración número 3 de Arrasate tenía asignados 9 décimos del 90693, aunque no han vendido todos, "únicamente seis". En todo caso, se han mostrado "contentos" por poder repartir este tercer premio entre "gente del pueblo".
Además, si los décimos adquiridos coinciden las dos últimas cifras del décimo o las tres primeras con las del tercer premio, el portador del décimo recibirá 5 euros por cada euro jugado.
¿Cuándo y dónde se pueden cobrar los premios?
De cara a poder cobrar un premio, tan solo es necesario presentar el décimo o resguardo premiado la misma tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen las verificaciones de los números extraídos y los procesos informáticos.
Si los premios son inferiores a 2000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10 869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
