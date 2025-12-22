El número 90693 es el tercer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que ha repartido 2500 euros por cada euro jugado o 50 000 euros al décimo ganador (500 000 euros por serie), si bien hay que destinar un 20 % a la Agencia Tributaria, con lo que las personas agraciadas con un décimo completo recibirán netos aproximadamente 40 000 euros.

Este número ha sido muy repartido, y en Euskal Herria se ha vendido en Igorre, donde ha dejado 14 millones de euros, así como en Bilbao (550 000 euros), Zumaia (500 000 euros), Arrasate (450 000 euros), Pamplona (450 000 euros) y Vitoria-Gasteiz (50 000), entre otros.

En Igorre, la administración de la calle Lehendakari Aguirre tenía consignadas 48 series y tres décimos que supondrían más de 24 millones de euros. Así, los jugadores del equipo de rugby Arratiko Zekorrak del valle de Arratia han sido los grandes agraciados con un total de 14 millones.

También ha vendido una serie completa la administración número 1 de Bilbao, la popular Ormaetxea. Sus responsables han explicado que se han distribuido el premio en décimos sueltos "uno a uno" desde esta administración ubicada en el centro de Bilbao, por lo que los puede haber comprado "cualquiera".

De hecho, en Zumaia, lo han celebrado de este modo: