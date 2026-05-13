El Departamento de Salud de Navarra envía a la Fiscalía por "indicios de delito" una denuncia por acoso en el HUN
El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha remitido a la Fiscalía un informe con las investigaciones internas sobre una denuncia por acoso laboral y sexual interpuesta por una médico contra su jefe de servicio en el Hospital Universitario de Navarra (HUN), al hallar "indicios de que algunas actuaciones podrían ser constitutivas de delito".
Lo han confirmado a agencias fuentes del departamento, que explican que la denuncia por acoso fue interpuesta de forma anónima contra un jefe de servicio del HUN el pasado mes de diciembre, cuando también se conoció el caso al ser publicado en la cuenta de una red social.
En ella una médica de este hospital público de Navarra relataba un comportamiento verbal e incluso físico de un jefe de servicio "que veja, humilla y cosifica a las mujeres", y a quien pese a que "la dirección lo sabe, no hace nada".
Este hecho activó la creación de una comisión de investigación prevista para estos casos en el “Procedimiento de prevención, resolución y seguimiento de las situaciones de conflictos, acoso u otros tipos de violencia interna en el entorno laboral” del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, ha confirmado este.
Como ya recordó el pasado jueves en el pleno parlamentario el consejero de Salud, Fernando Domínguez, esta comisión ha trabajado varios meses en entrevistas e investigación con la participación de cerca de 50 personas. Ahora la comisión de investigación ha concluido su trabajo y ha formulado sus conclusiones en un informe, tal y como establece el procedimiento.
"Como resultado de la mismas se ha remitido al Ministerio Fiscal este caso ya que hay indicios de que algunas actuaciones podrían ser constitutivas de delito. En paralelo, a nivel administrativo, se están tramitando las acciones correspondientes de las que se informará cuando se hayan cumplimentado", indican las mismas fuentes.
Además, ayer martes se remitió una comunicación por parte de la secretaría de la comisión a todas las personas que han participado en la comisión de investigación para informar sobre lo que implica el inicio del procedimiento en la Fiscalía si considera que hay indicio de delito. Así, estas personas podrían ser llamadas a declarar o podrían ser revisadas sus declaraciones ya aportadas en la comisión de investigación. ,"Desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se han seguido los pasos establecidos en el protocolo vigente, así como la manera de actuar prevista para estos casos una vez se ha emitido el informe", subrayan.
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