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Osakidetza ofrece sueldos de casi 60 000 euros al año para intentar retener a los MIR

Son 2565 euros más por ejercicio que en la primera edición del Programa de Rejuvenecimiento y Fidelización del pasado año. En función de guardias, plus de hospital y antigüedad los médicos jóvenes de primer año cobrarán por encima de los 60 000 euros.

Médicos Internos Residentes (MIR). Foto de archivo: Irekia
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EITB

Última actualización

Por segundo año consecutivo, Osakidetza ha puesto en marcha el programa de rejuvenecimiento y fidelización para intentar retener a los Médicos Internos Residentes (MIR) que acaben su formación y atraer talento foráneo. Este año, pagará casi 60 000 euros anuales, 2565 euros más que el año pasado.  

El programa de Rejuvenecimiento y Fidelización va dirigido a residentes de último año de cualquier especialidad, tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria que se hayan formado en Osakidetza y a las personas que se hayan formado en otra comunidad autónoma. 

Osakidetza ha publicado las condiciones en la página web del programa. 

El sueldo base de 59 194 euros anuales podría aumentar en función de guardias, plus de hospital (1835,02 euros al año) y antigüedad (832,32 euros al año desde el primer mes) los médicos jóvenes de primer año cobrarán por encima de los 60 000 euros.

Por ejemplo, el sueldo de una persona que trabaje en el hospital y lleve más de un año superaría los 61 800 euros anuales. A ello se sumaría el reciente acuerdo entre los sindicatos y Osakidetza, por el que los años de residencia computarán a la hora de cobrar.

Además del sueldo, este programa incluye 28 días de vacaciones, más 6 por asuntos propios, facilidades para la conciliación, retribuciones íntegras en incapacidad temporal y acceso a la EPSV Itzarri.

La inscripción está abierta para aquellas personas que acaban su formación MIR en julio o septiembre. 

Osakidetza Titulares de Hoy Salud Personal médico Sociedad

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