El centro de refugiados de Arana abrirá en octubre con 120 plazas
El Centro de Acogida de Protección Internacional de Arana, en Vitoria-Gasteiz, abrirá sus puertas el próximo mes de octubre acogiendo a unas 120 personas. En un principio, acogerá sólo a familias y mujeres con hijos pequeños.
Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Migraciones del Gobierno de España, Pilar Cancela, quien ha visitado hoy las obras del futuro centro para refugiados, uno de los puntos de desencuentro de los socios de gobierno PNV y PSE-EE; los nacionalistas han reclamado en reiteradas ocasiones la paralización del proyecto al entender que no encaja con el "modelo vasco de acogida".
Cancela se ha reunido hoy con el grupo municipal del PNV de la capital alavesa, en una cita de la que ha sacado una "valoración positiva". "Les agradezco el talante y nos hemos comprometido al diálogo permanente" sobre el centro, ha agregado.
El edificio estaba pensado para 350 plazas originalmente. La secretaria de Estado ha justificado la reducción porque la cifra se pensó hace tres años, cuando la presión de la llegada de refugiados a España era mucho mayor. En concreto, ahora es un 46 % menor que entonces y por tanto, también son menores las necesidades asistenciales, ha explicado.
Cancelo ha insistido en que la idea inicial es empezar con 120 usuarios, pero están abiertos a definir el número de plazas del centro, lo que se hará "de forma dialogada y consensuada con el resto de instituciones". Las personas que vendrán ya están en el sistema de acogida y con seguimiento individualizado.
Ante las reticencias vecinales, la secretaria de Estado ha insistido en que "ligar inmigración o solicitantes de asilo con miedo no me parece un razonamiento lógico. Peligro no creo que tenga para nadie esos perfiles de los que estamos hablando".
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