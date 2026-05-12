Los jóvenes de 23 a 29 años ya pueden solicitar la ayuda Emantzipa
El Gobierno Vasco ha abierto este martes, 12 de mayo, la convocatoria 2026 del Programa Emantzipa, con una novedad: la ampliación del rango de edad. De esta manera, los jóvenes de 23 a 29 años podrán acceder a esta ayuda, rebajando el límite mínimo que hasta la fecha estaba fijado en los 25 años.
El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 30 de noviembre, a menos que los fondos se agoten antes. La ayuda consiste en un pago directo de 300 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, destinado a sufragar gastos de alquiler o hipoteca.
Requisitos
Podrán acceder a ella las personas jóvenes con ingresos anuales superiores a 3000 euros e inferiores a 30 000 euros (o hasta 36 500 euros en declaraciones conjuntas).
¿Cómo solicitarla?
Las solicitudes podrán presentarse por vía electrónica o de manera presencial en las oficinas de Zuzenean y en los lugares previstos en la normativa de procedimiento administrativo.
Balance del programa
Desde su puesta en marcha, Emantzipa ha movilizado cerca de 39 millones de euros. Solo entre 2024 y 2025, se han concedido miles de ayudas, destacando Bizkaia como el territorio con mayor volumen de beneficiarios.
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