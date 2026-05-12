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Los jóvenes de 23 a 29 años ya pueden solicitar la ayuda Emantzipa

El Gobierno Vasco ha rebajado el límite mínimo que hasta la fecha estaba fijado en los 25 años.
Gazteak jovenes gente
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: 23 eta 29 urte bitarteko gazteek Emantzipa laguntza eska dezakete
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EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha abierto este martes, 12 de mayo, la convocatoria 2026 del Programa Emantzipa, con una novedad: la ampliación del rango de edad. De esta manera, los jóvenes de 23 a 29 años podrán acceder a esta ayuda, rebajando el límite mínimo que hasta la fecha estaba fijado en los 25 años.

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 30 de noviembre, a menos que los fondos se agoten antes. La ayuda consiste en un pago directo de 300 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, destinado a sufragar gastos de alquiler o hipoteca.

Requisitos

Podrán acceder a ella las personas jóvenes con ingresos anuales superiores a 3000 euros e inferiores a 30 000 euros (o hasta 36 500 euros en declaraciones conjuntas).

¿Cómo solicitarla?

Las solicitudes podrán presentarse por vía electrónica o de manera presencial en las oficinas de Zuzenean y en los lugares previstos en la normativa de procedimiento administrativo.

Balance del programa

Desde su puesta en marcha, Emantzipa ha movilizado cerca de 39 millones de euros. Solo entre 2024 y 2025, se han concedido miles de ayudas, destacando Bizkaia como el territorio con mayor volumen de beneficiarios. 

Vivienda Gobierno Vasco Jóvenes Economía

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