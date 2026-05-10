Bizum permitirá pagar con el móvil en tiendas físicas a partir del 18 de mayo
A partir del próximo 18 de mayo Bizum permitirá pagar con el teléfono en comercios físicos, simplemente acercando el móvil con tecnología NFC a un datáfono similar al que se utiliza con las tarjetas de crédito. CaixaBank, Sabadell y Bankinter serán las primeras entidades en permitir este tipo de pagos. Laboral Kutxa también ofrecerá la posibilidad desde el día 18, pero solo en un número muy limitado de tiendas.
A pesar de ser un avance importante, también existe temor ante posibles estafas que podrían afectar tanto a comercios como a usuarios, ya que la puesta en marcha de este nuevo sistema de pago ya está agudizando el ingenio de los ciberdelincuentes. Uno de los principales riesgos es la suplantación, es decir, intentar engañar a los comerciantes y usuarios para que activen servicios o pinchen en enlaces no verificados.
Para los compradores, el riesgo puede llegar al intentar verificar un pago sin prestar la atención necesaria.
En un princio el nuevo servicio solo estará disponible en el Estado español, donde Bizum tiene 31 millones de usuarios, y en Andorra, aunque están trabajando para que llegue a más países europeos.
La plataforma de pagos instantáneos de la banca española competirá así con Visa y Mastercard. Está previsto que las entidades bancarias vayan habilitando el sistema de manera progresiva, y se prevé que para final de año todos los usuarios lo tengan a su disposición.
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