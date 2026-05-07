Tensión en Tubos Reunidos: una parte de los trabajadores reclama votar si seguir con la huelga
Trabajadores críticos con la estrategia de la mayoría sindical quiere votar en referéndum si seguir con la huelga, mientras que los sindicatos mayoritarios se niegan. El vicelehendakari segundo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha afirmado que parte del futuro de Tubos Reunidos "se juega" en la asamblea prevista este jueves en la planta de Amurrio y ha llamado a "remar todos juntos".
Los trabajadores de Tubos Reunidos viven horas de tensión, tras confirmarse el lunes que la empresa ha solicitado el concurso de acreedores y después de la reunión mantenida ayer, miércoles, en la que no hubo avances. Un grupo de trabajadores críticos con la estrategia de la mayoría sindical quiere votar en referéndum si seguir con la huelga, mientras que los sindicatos mayoritarios se niegan.
Estos trabajadores críticos están apoyados por CC.OO. y UGT, y quieren votar en referéndum si continuar o no con la huelga indefinida en Amurrio. A las nueve de la mañana han convocado una asamblea al respecto. Antes, no obstante, la mañana ha arrancado con un piquete de huelga convocado desde las siete y media de la mañana.
Posiciones diferentes entre sindicatos
El comité de empresa llega completamente dividido a la jornada. La mayoría que conforman ELA, LAB y ESK rechaza de plano la opción de votar en referéndum, ya que aseguran no haber podido ver las firmas que habría presentado una parte de la plantilla para celebrar esta votación.
La cita de hoy llega tras la reunión mantenida ayer, miércoles, con la dirección de tubos reunidos y tras confirmarse que han solicitado el concurso de acreedores.
En ese encuentro trasladaron que la situación es extraordinariamente complicada y que tan solo pueden hacer frente a los pagos de mayo, incluidos los sueldos. Desde el comité, califican el encuentro de decepcionante.
Torres llama a "remar todos juntos"
El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha afirmado que parte del futuro de Tubos Reunidos "se juega" este jueves en la asamblea prevista en la planta de Amurrio y ha llamado a "remar todos juntos".
En declaraciones a la entrada del Parlamento Vasco, Torres ha señalado que todos deben ser conscientes de la situación que se está atravesando y de que "la solución a largo plazo, a medio y a corto tiene que ser la supervivencia de la empresa". "Y para eso, todos tenemos que remar juntos, por supuesto, la empresa la primera, pero también los trabajadores", ha agregado.
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