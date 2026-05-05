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El paro baja en abril en 3368 personas en la CAV y en 833 en Navarra, respecto a marzo

La evolución interanual también es positiva tanto en la CAV como en Navarra, con 3006 y 588 personas menos en paro, respectivamente.
GRAFCAV9524. VITORIA, 02/07/2025.- El paro registrado en Euskadi ha bajado en 1.268 personas en junio con respecto a mayo, lo que supone un descenso del 1,21 %, hasta situarse en los 103.391 demandantes de trabajo. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social difundidos este miércoles, respecto al mismo mes del pasado año el desempleo también ha descendido en el País Vasco, en concreto en 2.976 personas, un 2,80 % menos. Por noveno mes consecutivo, la evolución interanual ofrece un saldo negativo. En la imagen una persona sale de la oficina de Lanbide del barrio de Salbura en la capital vasca. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Una oficina de Lanbide. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: 3.368 langabe gutxiago zenbatu dituzte EAEn eta 833 gutxiago Nafarroan, apirilean
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Agencias | EITB

Última actualización

El paro registrado bajó un 3,14 % en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) en abril con respecto al mes anterior y contabilizó 3368 desempleados menos hasta situar la cifra en 103 805 demandantes de empleo.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social si se compara con el mismo mes del año pasado las cifras también han mejorado ya que hay 3006 personas menos registradas en Lanbide, un 2,81 % por debajo que en abril de 2025.

El paro ha descendido en Navarra en abril un 2,80 % respecto al mes anterior lo que supone 833 desempleados menos y deja el total en 28 903.

En comparación con el mismo mes de 2025 se observa un descenso del 1,99 %, con 588 parados menos, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el conjunto del Estado español, con 2 357 044 personas en desempleo, el paro ha descendido un 2,59 % respecto al mes anterior, lo que supone 62 668 desempleados menos. 

En la comparativa interanual, la cifra de parados se ha reducido un 6,20 %, lo que supone 155 674 personas menos en el paro que hace un año. 

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