El paro baja en abril en 3368 personas en la CAV y en 833 en Navarra, respecto a marzo
El paro registrado bajó un 3,14 % en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) en abril con respecto al mes anterior y contabilizó 3368 desempleados menos hasta situar la cifra en 103 805 demandantes de empleo.
Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social si se compara con el mismo mes del año pasado las cifras también han mejorado ya que hay 3006 personas menos registradas en Lanbide, un 2,81 % por debajo que en abril de 2025.
El paro ha descendido en Navarra en abril un 2,80 % respecto al mes anterior lo que supone 833 desempleados menos y deja el total en 28 903.
En comparación con el mismo mes de 2025 se observa un descenso del 1,99 %, con 588 parados menos, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En el conjunto del Estado español, con 2 357 044 personas en desempleo, el paro ha descendido un 2,59 % respecto al mes anterior, lo que supone 62 668 desempleados menos.
En la comparativa interanual, la cifra de parados se ha reducido un 6,20 %, lo que supone 155 674 personas menos en el paro que hace un año.
Te puede interesar
Tubos Reunidos presenta concurso de acreedores por la situación de "insolvencia inminente"
La empresa ha convocado a los comités de Trapagaran y Amurrio a sendas reuniones el 6 de mayo. Por otro lado, 235 trabajadores han firmado para que se celebre una asamblea y decidir si se continúa con la huelga indefinada de Amurrio o no.
El personal médico pide una mesa sectorial para “cambiar la estructura de Osakidetza”
Denuncian que la “sobrecarga” de trabajo provoca “agendas chicle que se estiran sin control” y tiene un impacto directo en su salud.
Dos de cada tres contrataciones en Gipuzkoa requerirán estudios superiores
Los universitarios y titulados de posgrado concentran el 47 % de los contratos, con alta demanda de perfiles STEM, mientras que la FP de grado superior supone el 20 %. No obstante, la totalidad de las empresas que prevén contratar afirma tener dificultades para encontrar personal.
Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y comité de Papresa se reúnen esta tarde tras la oferta de compra de CL Group
La cita tendrá lugar este lunes en el Palacio Foral de Gipuzkoa, después de que la empresa extremeña haya planteado adquirir la papelera de Errenteria por 39 millones de euros y mantener al 72% de la plantilla, una propuesta ya rechazada por los trabajadores.
La OPEP+ aumenta en 188 000 barriles diarios su oferta de crudo a partir de junio
Todos estos países se han comprometido a "seguir supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado" y han reafirmado la importancia de "adoptar un enfoque prudente y mantener plena flexibilidad para aumentar, pausar o revertir la eliminación gradual de los ajustes voluntarios de producción", incluidos los acordados hace tres años.
Pensionistas volverán a reclamar el jueves en Vitoria complementar las pensiones mínimas hasta el SMI
Estas movilizaciones tienen como objeto recordar al Gobierno y al Parlamento vascos que "no se puede dilatar por más tiempo compromiso de asumir el complemento a las pensiones mínimas hasta el SMI, más aún cuando estamos asistiendo a un fuerte encarecimiento del coste de la vida", defienden los pensionistas.
La clase trabajadora vasca se echa a la calle en este primero de mayo
Los sindicatos reclaman un SMI propio, salarios y pensiones “dignas” o el derecho a la vivienda. ELA y LAB han salido a la calle en convocatorias separadas, al igual que ESK y LSB-USO; CC. OO. y UGT, por el contrario, se han movilizado conjuntamente.
El secretario general de ELA pide al lehendakari "una posición clara" en relación a un salario mínimo propio
Mitxel Lakuntza se muestra dispuesto a seguir "interpelando y presionando a la patronal" para que se establezca un salario mínimo propio de 1500 euros. Además de defender los derechos sociales, el secretario general del sindicato ELA reivindica también el derecho a vivir y trabajar en euskera.
Las bajas capturas de verdel se amortiguan con una evolución "más favorable" de la costera de la anchoa en Euskadi
Representantes del sector pesquero han mostrado preocupación por la situación del verdel y han planteado la necesidad de medidas de recuperación, mientras destacan el impacto positivo del modelo de gestión aplicado a la anchoa.