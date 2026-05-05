El paro baja en abril en 3368 personas en la CAV y en 833 en Navarra, respecto a marzo

El paro registrado bajó un 3,14 % en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) en abril con respecto al mes anterior y contabilizó 3368 desempleados menos hasta situar la cifra en 103 805 demandantes de empleo.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social si se compara con el mismo mes del año pasado las cifras también han mejorado ya que hay 3006 personas menos registradas en Lanbide, un 2,81 % por debajo que en abril de 2025.

El paro ha descendido en Navarra en abril un 2,80 % respecto al mes anterior lo que supone 833 desempleados menos y deja el total en 28 903.

En comparación con el mismo mes de 2025 se observa un descenso del 1,99 %, con 588 parados menos, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el conjunto del Estado español, con 2 357 044 personas en desempleo, el paro ha descendido un 2,59 % respecto al mes anterior, lo que supone 62 668 desempleados menos.

En la comparativa interanual, la cifra de parados se ha reducido un 6,20 %, lo que supone 155 674 personas menos en el paro que hace un año.