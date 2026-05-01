Las bajas capturas de verdel se amortiguan con una evolución "más favorable" de la costera de la anchoa en Euskadi
La costera del verdel en 2026 ha registrado un notable descenso en las capturas de la flota vasca, con 2,5 millones de kilos frente a los 5,7 millones del año anterior. Esta caída se produce en un contexto de fuerte reducción de la cuota, y de una baja disponibilidad de la especie en el Cantábrico.
A finales de abril, el total capturado en el conjunto del Cantábrico era de 5,9 millones de kilos, alrededor del 39 % de la cuota. A pesar de este escenario, Euskadi ha mantenido un papel central, con cerca de 4,9 millones de kilos desembarcados en sus lonjas y un precio medio de 3,96 euros por kilo, superior al del año anterior.
Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, ha calificado la campaña de verdel como especialmente compleja, destacando el impacto en la flota artesanal, que ha tenido dificultades para desarrollar su actividad con normalidad. La reducción de capturas refleja especialmente esta situación en los segmentos más pequeños.
Para paliar los efectos, se han activado mecanismos de flexibilidad en la gestión de cuotas, permitiendo transferir cupos no utilizados entre flotas. Esto ha ayudado a compensar pérdidas en la flota artesanal y a reforzar la actividad de la flota de arrastre, que ha superado los 2,29 millones de kilos capturados, más del doble que en 2025.
En contraste, la costera de la anchoa muestra una evolución más favorable. En Euskadi, las capturas alcanzan los 4,4 millones, el 51 % de su cuota, con un aumento de cerca de 1,5 millones respecto al año anterior. Con una cuota estatal de 30,4 millones de kilos, a finales de abril se habían capturado 12,2 millones (42 %).
El precio medio de la anchoa se sitúa en 1,91 euros por kilo, en una campaña considerada más equilibrada y con buenas perspectivas. No obstante, las autoridades señalan la importancia de seguir evaluando la evolución durante mayo para completar el balance.
Representantes del sector pesquero han mostrado preocupación por la situación del verdel y han planteado la necesidad de medidas de recuperación, mientras destacan el impacto positivo del modelo de gestión aplicado a la anchoa.
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