CONFLICTO LABORAL
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Un grupo de empleados de Tubos Reunidos plantea un referéndum sobre la huelga indefinida en Amurrio

El comité acordó convocar una huelga indefinida desde el 15 de marzo de 2026, con el apoyo mayoritario de ELA, LAB y ESK, mientras que CC. OO. y UGT se oponen y reclaman someter la decisión a un referéndum entre la plantilla.
(Foto de ARCHIVO) Un centenar de trabajadores han participado en la movilización REMITIDA / HANDOUT por ESK Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/4/2026
Protesta de los trabajadores de Tubos Reunidos, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
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EITB

Última actualización

Un grupo de trabajadores de la planta de Tubos Reunidos de Amurrio (Álava) han solicitado la celebración de un referéndum entre la plantilla para votar la continuidad o no de la huelga indefinida que mantienen en contra del Expediente de Regulación de Empresa (ERE) que afecta a 179 empleados de fábrica alavesa.

El comité decidió convocar una huelga indefinida a partir del 15 de marzo de 2026 con el apoyo de ELA, LAB y ESK, que suman la mayoría, mientras que CC. OO. y UGT se han mostrado en contra y han pedido en varias ocasiones someter esta decisión a referéndum entre la plantilla.

Fuentes sindicales han confirmado que el comité de empresa ha recibido este jueves un burofax en el que se le informa de que a iniciativa de un grupo de empleados de la factoría se han recogido 235 firmas con las que solicitan la celebración de una asamblea el próximo 7 de mayo. El convenio de Tubos Reunidos establece que para llevar a cabo una iniciativa como esta es necesario al menos el respaldo de una cuarta parte de la plantilla, con lo que en este caso se alcanza el 25 % de los cerca de 900 trabajadores de la planta.

El próximo lunes está prevista una reunión del comité de empresa para analizar la situación generada con este escrito y comprobar la legalidad del mismo, ya que en él, según las citadas fuentes, no se aportan las firmas concretas.

Por su parte, la dirección de Tubos Reunidos anunció este lunes que no descarta solicitar una declaración de concurso voluntario de acreedores, al no haber logrado ni nueva financiación ni alianzas estratégicas para impulsar la actividad del grupo. 

Titulares de Hoy Conflictos laborales Amurrio Huelgas Sindicatos Economía

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