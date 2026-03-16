CONFLICTO LABORAL
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La planta de Tubos Reunidos en Amurrio inicia una huelga indefinida contra el ERE

La huelga ha comenzado después de que el período de consultas del ERE concluyera definitivamente este pasado viernes sin acuerdo con los sindicatos.
Tubos Reunidoseko langileen protesta Bilbon
Protesta de la plantilla de Tubos Reunidos en Bilbao. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Greba mugagabea hasi dute Tubos Reunidosek Amurrion duen lantegian, lan-erregulazioko espedientearen aurka
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Agencias | EITB

Última actualización

La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) ha iniciado hoy una huelga indefinida para exigir que retire el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la compañía. 

La huelga ha comenzado en el turno de noche (a las 22:00 horas). 

La alavesa es la planta más afectada por este ERE, ya que de los 301 despidos contemplados por la dirección 274 corresponderían a ella, frente a los 27 en la de Trapagaran (Bizkaia), cuya plantilla votó de manera muy mayoritaria acogerse a las medidas planteadas.

La convocatoria ha sido realizada por el comité de empresa, integrado por ELA, LAB y ESK, y se desarrolla después de que el pasado viernes concluyera sin acuerdo el periodo de consultas de negociación del ERE.

Los sindicatos exigen a la dirección de la empresa que retire el ERE, que no se cierre la acería y que no se externalice a los operarios de logística. Además, las centrales sindicales no descartan judicializar este conflicto.

La dirección de Tubos Reunidos afirmó, al término del periodo de consultas del ERE sin acuerdo, que se ve "obligada" a aplicar el Expediente de Regulación de Empleo para 301 personas del total de 1300 trabajadores y a estudiar todos los escenarios que se abren "ante esta nueva situación".

Según manifestó, tras no alcanzarse ese acuerdo, se "complica mucho" la reestructuración de su deuda con la SEPI y entidades financieras, así como la búsqueda de financiación.

Valle de Trápaga Conflictos laborales Titulares de Hoy Amurrio Industria Economía Araba-Álava

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