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Tubos Reunidos dice verse obligada a aplicar el ERE y afronta un futuro complicado

La dirección de la empresa estudiará todos los escenarios que se abren ahora, y en los próximos días comunicará su decisión a la comisión negociadora y la autoridad laboral. No se descarta que la empresa entre en preconcurso de acreedores.
(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026
Sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidosek dio lan-erregulazioko espedientea ezarri behar duela, eta etorkizuna zalantzaz beteta dago
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EITB

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Tubos Reunidos ha afirmado, tras finalizar el periodo de consultas del ERE sin acuerdo, que se ve obligada a aplicar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 301 personas -274 en su planta de Amurrio y 27 en la de Trapagaran- y a estudiar todos los escenarios que se abren "ante esta nueva situación". 

La empresa ha afirmado que, tras no alcanzarse ese acuerdo, rechazado por la comisión negociadora, se "complica mucho" la reestructuración de su deuda con la SEPI y entidades financieras, así como la búsqueda de financiación.

En un comunicado, la compañía ha señalado que la comisión negociadora se ha negado a aceptar un acuerdo que, según la empresa, habría protegido la actividad y el empleo de 1000 trabajadores. Tubos Reunidos consideraba clave para todo el proceso de su plan de viabilidad lograr el acuerdo con los trabajadores, que finalmente no se ha producido.

La empresa ha recordado que, como último intento, había ofrecido que todas las salidas fueran voluntarias. Esta medida tenía en cuenta que muchos empleados ya se habían acogido a bajas incentivadas y prejubilaciones. Sin embargo, los representantes de la plantilla rechazado la oferta. Por ello, la dirección afirma que no le queda otra opción que aplicar el ERE.

Tubos Reunidos ha señalado que la caída de la demanda y la sobreproducción actual son estructurales. Por ello, la compañía considera necesario redimensionarse. Además, recuerda que en los últimos 10 años solo ha tenido beneficios en dos ejercicios.

Así, el futuro que se dibuja ahora en Tubos Reunidos está lleno de dudas. La compañía ha asegurado que estudiará todos los escenarios que se abren ante esta nueva situación, y falta por concretar en qué condiciones aplica finalmente este expediente.

El segundo paso sería la reestructuración de la deuda con la SEPI y las entidades financieras, así como la búsqueda de financiación. La dirección dice que esos pasos se han visto gravemente afectados, y parece que la semana que viene comenzarán a darlos.

En este contexto, no se descarta que la empresa entre en preconcurso de acreedores, si bien este aspecto no se menciona en el comunicado.

Tubos Reunidos ha cerrado el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 71,3 millones de euros y un ebitda negativo de 22,8 millones, acumulando 263 millones de deuda.

El fabricante de tubos se ha visto impactado por la situación geopolítica y tenía en el mercado estadounidense uno de sus principales mercados, ya que en 2023 y 2024 representó cerca del 50 % de su facturación.

Se cierra sin acuerdo la negociación del ERE de Tubos Reunidos
Conflictos laborales Empresarios Comunidad Autonóma Vasca Amurrio Valle de Trápaga Economía

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