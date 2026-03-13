Tubos Reunidosek dio lan-erregulazioko espedientea ezarri behar duela, eta etorkizuna zalantzaz beteta dago
Enpresako zuzendaritzak aukera guztiak aztertuko ditu, eta datozen egunotan jakinaraziko die bere erabakia negoziazio batzordeari eta lan agintaritzari. Ez da baztertzen enpresa hartzekodunen aurrekonkurtsoan sartzea.
Tubos Reunidosek adierazi du behartuta dagoela 301 langileri eragingo dien lan-erregulazioko espedientea ezartzera (274 Amurrion eta 27 Trapagaranen), eta "egoera berri honen aurrean" irekitzen diren aukera guztiak aztertu behar ditu orain. Izan ere, akordiorik gabe amaitu dute negoziazioa.
Enpresak azpimarratu duenez, akordiorik ez lortzeak asko zaildu du Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearekiko (SEPI) eta bestelako finantza erakundeekiko duten zorra berregituratzea eta finantzaketa bilatzea.
Ohar batean, konpainiak adierazi du negoziazio batzordeak uko egin diola 1.000 langileren jarduera eta enplegua babestuko lukeen akordioa onartzeari. Tubos Reunidosek funtsezkotzat jotzen zuen langileekin akordioa lortzea bere bideragarritasun planaren prozesu osorako, baina azkenean ez da posible izan.
Enpresak gogorarazi duenez, irteera guztiak borondatezkoak izatea eskaini zuen azken saiakera gisa. Neurri horrek kontuan hartzen zuen langile askok baja sustatuak eta aurretiko erretiroak hartuko zituztela. Hala ere, langileen ordezkariek baztertu egin dute eskaintza. Horren aurrean, zuzendaritzaren arabera, ez zaio beste aukerarik geratzen eta lan-enpleguko erregulazioa aplikatuko du.
Tubos Reunidosen hitzetan, eskariaren beherakada eta egungo gainprodukzioa egiturazkoak dira, eta, hori dela eta, birdimentsionatu beharra du. Gainera, azken 10 urteetan irabaziak bi ekitalditan bakarrik izan dituela gogorarazi du.
Gauzak horrela, Tubos Reunidosen marrazten den etorkizuna zalantzaz beteta dago orain. Zuzendaritzak esan du egoera guztiak aztertuko dituela, eta ikusteko dago zein baldintzatan ezartzen duen azkenean enplegu-erregulazioko espedientea.
Bigarren urratsa SEPIrekiko eta finantza erakundeekiko zorra berregituratzea izango litzateke, baita finantzaketa bilatzea ere. Enpresak dio akordiorik ez denez lortu urrats horiek larriki zaildu direla, eta badirudi datorren astean hasiko direla neurriak hartzen.
Testuinguru horretan, ez da baztertzen enpresa hartzekodunen aurrekonkurtsoan sartzea, nahiz eta aukera hori ez den oharrean aipatzen.
Tubos Reunidosek 71,3 milioi euroko galerekin eta 22,8 milioiko ebitda negatiboarekin itxi du 2025eko ekitaldia, 263 milioiko zorra pilatuta.
Hodien fabrikatzaileak egungo ziurgabetasun geopolitikoaren eragina jasan du. AEBra saltzen zituen bere produktu gehienak, eta 2023an zein 2024an fakturazioaren % 50 inguru han izan zuen.
