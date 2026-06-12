BURTSA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

SpaceX burtsan kotizatzen hasiko da gaur, inoizko burtsa-irteerarik handienean

Elon Musken enpresa aeroespazialak ostiral honetan egingo du debuta Nasdaq indizean, SPCX etiketarekin eta titulu bakoitzeko 135 dolarreko prezioarekin. 555,6 milioi akzioko eskaintza publikoarekin 75.000 milioi dolar erakarriko ditu, eta inoizko merkaturatze handiena izango da.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 01 December 2020, Berlin: Elon Musk, head of the space company SpaceX and Tesla CEO, arrives at the Axel Springer Award ceremony. Photo: Britta Pedersen/dpa/Pool/dpa 01/12/2020 ONLY FOR USE IN SPAIN

Elon Musk. Artxiboko argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

SpaceX, Elon Musk handikiak sortu eta zuzentzen duen enpresa aeroespaziala, Adimen Artifizialarekin lotura estua duena, burtsara inoiz izan den irteerarik handienaren protagonista izango da gaur, ostirala. Nasdaq indizean debuta egingo du, SPCX etiketarekin eta titulu bakoitzeko 135 dolarreko prezioarekin.

Hasierako eskaintza publikoa 555,6 milioi akziokoa da, titulu bakoitzeko 135 dolarreko prezio finkoan, eta, horrenbestez, 75.000 milioi dolar erakartzea ahalbidetuko dio SpaceX konpainiari, Saudi Arabiako Aramco petrolio enpresak 2019an ezarritako errekorra (25.600 milioikoa) aise gaindituta.

Operazio horrekin, enpresaren merkatu-balioa 1,77 bilioi dolarren inguruan kokatuko da, eta horrek munduko 10 konpainia kotizatuenen artean kokatuko du.

Wall Street Journal egunkariaren arabera, inbertitzaileek 70.000 milioi dolarretik gorako balioa duten akzioak eskatu dituzte dagoeneko. Egunkari horrek berak aurreratu duenez, BlackRock inbertsio funtsak, esaterako, munduko aktiboen kudeatzailerik handienak, horren akzioetan 5.000 milioi euro inbertitzeko asmoa iragarri du jada.

SpaceX izango da AAko enpresa sorta baten artetik burtsara ateratzen lehena. Talde horren buru Anthropic (965.000 milioi dolarreko balorazio pribatua du) eta OpenAI (850.000 milioi) daude. Aurten aterako omen dituzte burtsara horiek biak, eta Perplexity (20.000 milioi), berriz, 2028an.

SpaceX konpainiak negozio aeroespaziala du ardatz, baina Adimen Artifizialari oso lotuta dago. Grok txatbota sortu zuen xAI enpresa xurgatu zuen otsailean, eta horrek 2023an, X sare soziala.

2002an sortu zuen Muskek SpaceX konpainia, eta NASAren orbitaratze-zerbitzuen hornitzaile liderra bihurtu da ordutik. Gainera, orbitan 9.000 satelite baino gehiago dituen Starlinken jabe ere bada.

Musk da horren kontseilari delegatua, zuzendari teknikoa eta batzarreko presidentea; kotizatutako enpresaren boto-ahalmenaren % 82,4 izango du, eta horrek kontrola bermatzen dio gainerako inbertitzaileen aurrean.

Munduko gizonik aberatsenak bilioi bat dolar dituen lehen pertsona izango da, SpaceX akziodun nagusi izateari esker.

Burtsa Ameriketako Estatu Batuak Inteligentzia artifiziala Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Lore Bilbao Osakidetzako zuzendaria
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ebakuntza kirurgikoetarako itxaron-zerrenda 77-78 egunera igo da medikuen grebaren ondorioz, Osakidetzaren arabera

Medikuek aurtengo 5. greba asteari ekingo diote datorren astean, ekainaren 15etik 19ra. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak akordioa lortzeko ahaleginean jarraituko du, baina argi utzi du Estatutu Markoak bere horretan jarraitzen duen bitartean medikuek grebari eutsiko diotela.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X