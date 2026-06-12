SpaceX protagoniza hoy la mayor salida a bolsa de la historia
SpaceX, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA), creada y dirigida por el magnate Elon Musk, protagoniza hoy viernes la mayor salida a bolsa de la historia, con su debut en el índice Nasdaq bajo la etiqueta SPCX y con un precio de 135 dólares por título.
Según la oferta pública inicial (OPI), un total de 555,6 millones de acciones a un precio fijo de 135 dólares por título le permitirá a SpaceX captar unos 75 000 millones de dólares, superando con creces el récord establecido en 2019 por la petrolera saudí Aramco, que fue de 25 600 millones.
Con esa operación, su valor de mercado se sitúa en torno a 1,77 billones de dólares, lo que la colocaría entre las diez mayores cotizadas del mundo.
Según el Wall Street Journal, los inversores individuales han solicitado acciones de la compañía por un valor superior a los 70 000 millones de dólares; el mismo diario ha adelantado, por ejemplo, que el fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, ha solicitado comprar acciones de SpaceX por un valor de al menos 5000 millones de euros.
Será la primera en salir a bolsa de un grupo de firmas de IA encabezadas por Anthropic, que tiene una valoración privada de 965 000 millones de dólares, y OpenAI (850 000 millones), posiblemente este año, así como Perplexity (20 000 millones), en 2028.
SpaceX se centra en el negocio aeroespacial, pero está muy vinculada a la IA después de absorber el pasado febrero a la firma xAI, desarrolladora del 'chatbot' Grok, que a su vez absorbió en 2023 a la red social X.
La compañía, fundada en 2002 por Musk, se ha convertido en el proveedor líder de servicios de lanzamiento orbital de la NASA, y además es propietaria de Starlink, que cuenta con más de 9000 satélites en órbita.
Musk, que es el consejero delegado, jefe técnico y presidente de la junta de SpaceX, tendrá el 82,4 % del poder de voto en la empresa cotizada, lo que le garantiza el control frente al resto de inversores.
El también hombre más rico del mundo se puede convertir también en la primera persona con una fortuna de un billón de dólares gracias a su condición de accionista mayoritario de SpaceX
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