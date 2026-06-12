La empresa Tubacex aplicará un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) en Álava ante el parón en la actividad tubera, aunque hasta el martes, día 16, no comunicará a los sindicatos la fecha de inicio del ERTE y la duración. Fuentes sindicales han vinculado la caída de las ventas de tubos con el cierre del estrecho de Ormuz.

Desde la compañía han indicado que las relaciones laborales en la firma vasca son “correctas”, y que acaba de firmar este mes un acuerdo con la mayoría sindical para el convenio colectivo de cinco años, 2025–2029 de sus plantas de Tubacex Tubos Inoxidables, TTI, en Llodio, y Aceralava, en Amurrio.

En principio, el ERTE afectará a estas dos plantas alavesas, que suman 600 trabajadores.

La Junta de Accionistas

En la Junta de Accionistas del 28 de mayo la dirección ya avisó de que habría problemas de prolongarse el bloqueo del estrecho de Ormuz. No en vano, desde allí se realiza el transporte de la materia prima que sale de Europa hacia su factoría de Abu Dabi, donde acaban los tubos para Oriente Medio y la firma tiene su pedido más grande.

El año pasado Tubacex ganó 15,9 millones, aunque en el primer trimestre de 2026 redujo su beneficio neto a 1,3 millones, un 84 % menos que el mismo período del año anterior, por el efecto de la guerra en Irán. Tubacex tiene una cartera de pedidos de 1.202 millones.