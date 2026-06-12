Gerraren ondorioak
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Tubacexek aldi baterako lan-erregulazioa ezarriko du Araban, Ormuzko itxieraren ondorioengatik

Enpresak asteartean jakinaraziko die sindikatuei noiz hasiko den eta zenbat iraungo duen erregulazioak.

Tubacex

Tubacex enpresaren artxiboko irudia. Argazkia: EITB Media

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EITB

Azken eguneratzea

Tubacexek aldi baterako enplegu erregulazioko espedientea (ABEE) ezarriko du Araban, hodien merkatuaren geldialdiaren ondorioz. Enpresak asteartean, ekainak 16, jakinaraziko die sindikatuei noiz hasiko den neurria eta zenbat iraungo duen. Iturri sindikalen arabera, hodien salmenten beherakada Ormuzko itsasartearen itxierarekin lotuta dago.

Konpainiak adierazi du lan harremanak "egokiak" direla, eta gogorarazi du hil honetan bertan sinatu duela gehiengo sindikalarekin 2025-2029 aldirako hitzarmen kolektiboa, Laudioko Tubacex Tubos Inoxidables (TTI) eta Amurrioko Aceralava lantegietarako.

Hasiera batean, Arabako bi lantegi horiei eragingo die enplegu-erregulazioak; 600 langileri, guztira.

Egoera Ormuzen

Maiatzaren 28ko akziodunen batzarrean, zuzendaritzak ohartarazi zuen arazoak sor zitezkeela Ormuzko itsasartearen blokeoak luzatuz gero. Izan ere, Europatik Abu Dhabiko lantegira bidaltzen dituzten lehengaiak handik igarotzen dira; han amaitzen dituzte Ekialde Hurbilerako hodiak, eta bertan du enpresak eskaerarik handiena.

Tubacexek 15,9 milioi euroko irabazi garbiak izan zituen iaz. 2026ko lehen hiruhilekoan, ordea, 1,3 milioi eurora jaitsi zen etekin garbia, aurreko urteko aldi berean baino % 84 txikiagoa, Irango gerraren ondorioz. Enpresak 1.202 milioi euroko eskaera zorroa du.

Tubacex EEE Enplegu Erregulazioko Espedienteak Ekonomia

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Lore Bilbao Osakidetzako zuzendaria
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ebakuntza kirurgikoetarako itxaron-zerrenda 77-78 egunera igo da medikuen grebaren ondorioz, Osakidetzaren arabera

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