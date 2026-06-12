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Jesús Pérez Rodríguez dimite como consejero independiente de Tubos Reunidos, investigado en el caso Leire

El empresario ha presentado su cese voluntario mediante una carta, vinculando su marcha a la entrada de concurso de acreedores de la empresa, sin hacer alusión a su situación como investigado.
(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026
Imagen de archivo. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: Leire kasuan ikertua den Jesus Perez Rodriguezek dimisioa eman du Tubos Reunidoseko kontseilari independente gisa
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Agencias | EITB

Última actualización

El consejero independiente de la empresa alavesa Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, investigado por el caso vinculado a la exmilitante socialista Leire Díez, ha presentado su dimisión.

La empresa siderúrgica ha comunicado este viernes a la CMNV que ha recibido una carta de cese voluntario de Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, quien deja de ser consejero independiente de la compañía desde este viernes.

Además de este consejero, figuran como investigados el actual director general de la compañía alavesa, Carlos López de las Heras, y el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta, según han confirmado a EFE fuentes del caso.

El ya exconsejero de Tubos Reunidos ha vinculado su marcha a la entrada en concurso de acreedores de la empresa, sin hacer alusión a su situación como investigado en el caso de Leire Díez.

El Consejo de Administración de Tubos Reunidos ha acordado el nombramiento de la consejera independiente Carmen Motellón García como presidenta de la Comisión de Auditoría, con fecha y efecto del día de hoy.

Araba-Álava Corrupción Política Empresarios Economía

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