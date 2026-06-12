Jesús Pérez Rodríguez dimite como consejero independiente de Tubos Reunidos, investigado en el caso Leire

El consejero independiente de la empresa alavesa Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, investigado por el caso vinculado a la exmilitante socialista Leire Díez, ha presentado su dimisión.

La empresa siderúrgica ha comunicado este viernes a la CMNV que ha recibido una carta de cese voluntario de Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, quien deja de ser consejero independiente de la compañía desde este viernes.

Además de este consejero, figuran como investigados el actual director general de la compañía alavesa, Carlos López de las Heras, y el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta, según han confirmado a EFE fuentes del caso.

El ya exconsejero de Tubos Reunidos ha vinculado su marcha a la entrada en concurso de acreedores de la empresa, sin hacer alusión a su situación como investigado en el caso de Leire Díez.

El Consejo de Administración de Tubos Reunidos ha acordado el nombramiento de la consejera independiente Carmen Motellón García como presidenta de la Comisión de Auditoría, con fecha y efecto del día de hoy.