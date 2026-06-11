CONFLICTO LABORAL
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Tubos Reunidos no cuenta con ninguna oferta formal por el momento

Así se lo han comunicado las instituciones al Comité de Empresa en una reunión celebrada este jueves.
(Foto de ARCHIVO) Manifestación en Bilbao de trabajadores de Tubos Reunidos EUROPA PRESS EUSKADI 14/4/2026
Movilizaciones de los trabajadores de Tubos Reunidos en contra del ERE. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidosek ez du eskaintza formalik oraingoz
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Agencias | EITB

Última actualización

El Comité de Empresa de Tubos Reunidos se ha reunido este jueves, 11 de junio, con el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, las Diputaciones de Álava y Bizkaia y el Ayuntamiento de Amurrio para abordar la situación abierta tras la entrada en concurso de acreedores de la compañía. En el encuentro las instituciones han trasladado a los representantes de los trabajadores que a día de hoy no hay ninguna oferta formal por el grupo siderúrgico. 

Los sindicatos han lamentado la "poca información" que han obtenido de este encuentro. Sus fuentes han afirmado que el encuentro "no ha dado mucho de sí".

Tras varios meses de negociaciones con la dirección y movilizaciones, la empresa Tubos Reunidos presentó el 23 de marzo el ERE que plantea el despido de 285 personas en sus plantas de Amurrio (Araba) y Trapagaran (Bizkaia). Semanas después, a primeros de mayo, entró en concurso de acreedores por la situación "de insolvencia inminente" que padece debido a problemas de tesorería. 

A mediados de mayo, los trabajadores de la planta de Amurrio decidieron poner fin a la huelga indefinida que llevaban a cabo desde el 16 de marzo y volvieron a sus puestos, considerando que, al entrar en el proceso concursal. las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas, aunque "no retiradas definitivamente".

El pasado día 1 de junio, representantes del Comite de Empresa se reunieron con el administrador concursal, que les trasladó su apuesta por encontrar un socio inversor para la compañía y evitar la venta de la compañía por lotes, dando así viabilidad a futuro.

Amurrio Valle de Trápaga Conflictos laborales Economía

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