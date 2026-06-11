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Tubos Reunidosek ez du eskaintza formalik oraingoz

Hala jakinarazi diote erakundeetako ordezkariek Enpresa Batzordeari ostegun honetan egindako bileran.

(Foto de ARCHIVO) Manifestación en Bilbao de trabajadores de Tubos Reunidos EUROPA PRESS EUSKADI 14/4/2026
Tubos Reunidoseko langileen mobilizazioak enplegu-erregulazioko espedientearen aurka. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

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Tubos Reunidoseko Enpresa Batzordea ostegun honetan, ekainaren 11n, bildu da Eusko Jaurlaritzako Industria Sailarekin, Arabako eta Bizkaiko Foru Aldundiekin eta Amurrioko Udalarekin hartzekodunen lehiaketan sartu ondoren ireki den egoerari aurre egiteko. Bileran erakundeek langileen ordezkariei jakinarazi diete, gaur egun, ez dagoela siderurgia-taldea erosteko eskaintza formalik

Gaurko bilera horretatik "informazio gutxi" jaso dutela salatu dute sindikatuek; ordezkaritzako iturrien arabera "ez du askotarako balio izan".

Hainbat hilabetez mobilizatzen aritu eta zuzendaritzarekin negoziatu ondoren, Tubos Reunidos enpresak martxoaren 23an aurkeztu zuen enplegu-erregulazioko espedientea, Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) lantegietan 285 pertsonaren kaleratzea planteatzen duena. Aste batzuk geroago, maiatzaren hasieran, hartzekodunen konkurtsoan sartu zen, diruzaintza-arazoak direla eta "berehalako kaudimengabezia-egoeragatik" . 

Maiatzaren erdialdean, Amurrioko lantegiko langileek martxoaren 16tik egiten ari ziren greba mugagabeari amaiera ematea erabaki zuten, eta beren lanpostuetara itzuli ziren. Sindikatuetako ordezkarien ustez, enpresak planteatutako neurriak bertan behera geratzen ziren konkurtso fasean sartutakoan, nahiz eta "ez behin betiko baztertu".

Joan den ekainaren 1ean, hartzekodunen lehiaketako administratzaileak langileen ordezkariei adierazi zien konpainiarentzat bazkide inbertitzaile bat aurkitzea duela helburua, enpresa zatituta salbu behar ez izateko eta etorkizunera begira bideragarria izan zedin.

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Sara Lizeaga, medikua: "Gure aldarrikapen gehienak hemen konpon litezke, eta Jaurlaritzari dagokio hori egitea"

Medikuen Eskubideen Aldeko Elkartearen eta Medikuen Mugimendu Unitarioaren izenean, Sara Lizeaga Donostia Ospitaleko medikuak hitz egin du hedabideen aurrean, gaur arratsaldean. Esan du euren "aldarrikapen gehienak" Eusko Jaurlaritzak bideratu ditzakeela. "Osasun sailari dagokio hori egitea, Ministerioari bereak konpontzeko eskatu baino lehen", adierazi du. Halaber, ohartarazi du "greba mugagabe bat ez beste alternatibarik" ez zaiela geratzen.

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