Tubos Reunidosek Enplegua Erregulatzeko Espedientea aurkeztu du, 285 kaleratzerekin
Borondatezko bajari eutsi diote 200 langile baino gehiagok (Amurrioko 152 eta Trapagarango 53). Aldi baterako langileak (80 bat), ordea, hilaren amaieran kaleratuko dituzte.
Tubos Reunidosek astelehen gau honetan aurkeztu du Enplegu Erregulazioko Espedientea Lan eta Gizarte Segurantzako Lurralde Ordezkaritzan. Aurkeztutako dokumentazioaren arabera, 285 pertsona kaleratu dituzte, Radio Euskadik jakin ahal izan duenez.
200 langile baino gehiago aterako dira borondatezko bajari eutsita (Amurrioko 152 eta Trapagarango 53). Beste 80 langileak behin-behinekoak dira, eta hilaren amaieran kaleratuko dituzte. Horiei 33 eguneko kalte-ordaina emango zaie lan egindako urte bakoitzeko (hasieran 30 egun planteatu ziren).
Enplegu Erregulazioko Espedienteak kanpoko birkokatze-plan bat jasotzen du eraginpeko pertsonentzat. 2027ko martxoaren 31tik ekainaren 30era gauzatuko dute. Trapagaranen enplegu-erregulazioko espedientean sartutako plazak baino irteera gehiago egon direnez, enpresak lehentasunezko itzulera erraztuko die Trapagaranetik Amurriora joan zirenei, duela urte batzuk altzairutegi berrian lan egiteko plantilla aldatu zenean.
Zure interesekoa izan daiteke
Osasun mentala eta itxaron-zerrendak, Nafarroako lan-absentismoaren gorakadaren gakoak
Langileen % 67k ez zuen bajarik izan 2025ean, baina talde txiki batek biltzen ditu absentzia-egun gehienak, Absentismo Barometroaren arabera.
Esportazioak % 4,5 murriztu dira urtarrilean Euskadin, eta inportazioak % 6,1
2026ko lehenengo hilabeteko saldo komertziala positiboa izan da, 113,2 milioi eurokoa, eta esportazioen eta inportazioen arteko harremana neurtzen duen estaldura tasa % 105,5ekoa.
Brenta % 13 jaitsi da, kolpetik, Trumpek Irango erasoak etengo dituela iragartzearekin bat; 100 dolar ingurura itzuli da gero
Trumpen iragarpena islatu egin da Ibex 35ean, saio erdian lehengoratu eta % 1,08 igo da, 16.893,9 punturaino.
Confebask ez da joango ELAk eta LABek gutxieneko soldata propioa negoziatzeko biharko deitutako bilerara
Patronalak argudiatu du EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuela afera hori negoziatzea "legez kanpokoa" zela. Batzarra bihar, M17ko greba orokorra egin zenetik astebetera, egin asmo zuten bi sindikatu abertzaleek. Hain justu, Confebasken ezezkoa "probokaziotzat" jo dute biek ala biek, eta Jaurlaritzari "ekidistantziak bilatzeari" uzteko eskatu diote. Azken horrek elkarrizketarako deia egin die bi aldeei.
Osasun Ministerioak apirilaren 9rako deitu ditu autonomia erkidegoak medikuen grebaz hitz egiteko
Ostiral honetan ohiko osoko bilkura egingo dute pazienteen eta Osasun Sistema Nazionalaren kudeaketa publikoaren lege aurreproiektuen berri emateko.
Lanbidek aurreikusten du martxoa enplegu-datu positiboekin amaituko dela: "Oraindik ez dira nabaritzen krisi geopolitikoaren ondorioak"
Francisco Pedraza Lanbideren zuzendari nagusiak, Radio Euskadin egindako elkarrizketan, adierazi du "zalantza asko" daudela "epe ertainera begira".
Erregaiaren prezioek behera, astelehenari ekiteko, krisiaren aurkako neurriak igandean indarrean sartu ostean
Zerbitzugunearen arabera, erregaien prezioak litroko 15-20 zentimo jaitsi dira. Neurriak jada indarrean dauden arren, Diputatuen Kongresuak onartu beharko ditu; datorren ostegunean, martxoaren 26an, bozkatuko dituzte neurriak.
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute San Mameseko zabalgunean, Bilbon
Athletic-Betis partidaren atarian lan-erregulazioaren eta altzairutegia ixtearen kontrako jarrera azaldu dute. Gainera hitzartutako kaleratzeei atxikimendua emateko prozesua kritikatu dute, eta dudan jartzen dute benetan 301 langilek izena eman duten.
LABek "ez du derrigorrezko kaleratzerik onartuko" Tubos Reunidosen
Garbiñe Aranburu LABeko idazkari nagusiak adierazi du ez dutela enpresaren "xantaia" onartzen, eta erantsi du ez dutela onetsiko 300 langile kaleratu behar izatea enpresaren bideragarritasunaz negoziatzen hasteko.