Lan-gatazka
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tubos Reunidosek Enplegua Erregulatzeko Espedientea aurkeztu du, 285 kaleratzerekin

Borondatezko bajari eutsi diote 200 langile baino gehiagok (Amurrioko 152 eta Trapagarango 53). Aldi baterako langileak (80 bat), ordea, hilaren amaieran kaleratuko dituzte.

VITORIA, 18/03/2026.- Los trabajadores de la empresa Tubos Reunidos de Amurrio durante la concentración que han llevado a cabo este miércoles en Vitoria mientras se celebra un pleno de las Juntas Generales de Álava que trata su situación. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Tubos Reunidosen kontzentrazio baten irudia, Gasteizen. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosek astelehen gau honetan aurkeztu du Enplegu Erregulazioko Espedientea Lan eta Gizarte Segurantzako Lurralde Ordezkaritzan. Aurkeztutako dokumentazioaren arabera, 285 pertsona kaleratu dituzte, Radio Euskadik jakin ahal izan duenez.

200 langile baino gehiago aterako dira borondatezko bajari eutsita (Amurrioko 152 eta Trapagarango 53). Beste 80 langileak behin-behinekoak dira, eta hilaren amaieran kaleratuko dituzte. Horiei 33 eguneko kalte-ordaina emango zaie lan egindako urte bakoitzeko (hasieran 30 egun planteatu ziren).

Enplegu Erregulazioko Espedienteak kanpoko birkokatze-plan bat jasotzen du eraginpeko pertsonentzat. 2027ko martxoaren 31tik ekainaren 30era gauzatuko dute. Trapagaranen enplegu-erregulazioko espedientean sartutako plazak baino irteera gehiago egon direnez, enpresak lehentasunezko itzulera erraztuko die Trapagaranetik Amurriora joan zirenei, duela urte batzuk altzairutegi berrian lan egiteko plantilla aldatu zenean.

Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilboko San Mames zelaigunean
LABek "ez du derrigorrezko kaleratzerik onartuko" Tubos Reunidosen
Amurrio Trapagaran Industria Ekonomia

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
X